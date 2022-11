Aleksandr Lukașenko se simte trădat de cel pe care l-a tratat ca pe fiul său. Președintele belorus susține că Ucraina nu e stat independent

Aleksandr Lukașenko a avut o serie de declarații care, cel puțin, au surprins. Președintele Belarusului a precizat că poziția lui referitoare la războiul din Ucraina este destul de clară. În plus, liderul de la Minsk a avut câteva cuvinte de zis și la adresa președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski.

„Ați văzut poziția mea privind Ucraina. Am făcut destule. Și primul care a introdus sancțiuni împotriva noastră a fost Kievul. Volodimir Zelenski. Pe care l-am tratat ca pe propriul meu copil. (…). Dar (n. r. ucrainenii) au impus sancțiuni împotriva noastră. De ce? Pentru că (n.r. ucrainenii) nu sunt independenți”.

De asemenea, Aleksandr Lukașenko susține că Ucraina a primit ordine de la SUA pe care le-au pus în practică fără drept de apel. „Americanii le-au dat ordine și ei au început să impună sancțiuni. Au închis cerul. De ce sunt supărați pe mine? Noi punem în practică acordurile cu Rusia”.

„Astăzi se vehiculează ideea că Lukaşenko vrea să-şi trimită militarii în Ucraina. Am spus deja de o mie de ori că nu am astfel de planuri”, a afirmat preşedintele belarus. Declarațiile lui Lukașenko au venit în timpul unui eveniment care a avut loc la Corporaţia Naţională de Biotehnologie din Belarus (BNBC).

Lukaşenko a susţinut că militarii lui nu au motive pentru a fi trimiși în țara vecină. „N-avem ce face acolo în Ucraina. Nu avem nevoie să trimitem oameni acolo ca să lupte”.

Liderul de la Minsk a mai anunţat că Belarus şi Rusia au ajuns la un acord în privinţa creării unei constelaţii comune de sateliţi, inclusiv militari. „Am căzut de acord cu Rusia să creăm o constelaţie comună de sateliţi în spaţiu. Nu sunt doar în scopuri militare. Rusia e uriaşă. Şi am reuşit să facem parte din acest program şi să creăm această constelaţie de sateliţi împreună cu ruşii”, a insistat el.

Lukashenka declares that he treated Zelensky as his own child (!) and that Ukraine is not an independent state (!!). A bit rich coming from Russia’s vassal. pic.twitter.com/bbfHqW1God

— Dmitri (@wartranslated) November 5, 2022