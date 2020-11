Până la ora 16:00, la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, au votat peste 927.000 de alegători sau circa 33% din numărul total al acestora.

Duminică, peste 3,2 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt chemați să-și aleagă președintele. Opt candidați s-au înscris în competiția electorală.

Procesul de vot la alegerile prezidențiale în secțiile de votare din Republica Moldova și de peste hotare, se desfășoară în regim normal, fără incidente majore care să pună în pericol exercițiul electoral. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, la o conferință de presă.

Potrivit Radio Chișinău, există aglomerații la secțiile de votare din diaspora. Este vorba despre majoritatea secțiilor din țările Uniunii Europene: Belgia, Franța, Marea Britanie, Germania, Italia, Irlanda, România, Spania, Grecia, Danemarca, Portugalia, Elveția, Cehia și Olanda.

Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, până la ora 15.00 în toată ţara au votat aproape 840 de mii de alegători, ceea ce reprezintă 29 la sută din numărul celor înscriși.

Pensionarii, cei mai activi

În 2016, la alegerile prezidențiale de acum patru ani, la aceeași oră, rata de participarea depășise deja pragul minim de o treime, necesar pentru validare a scrutinului.

Cel mai activ votează persoanele vârstnice de 56 de ani şi peste. Cei mai pasivi sunt, la fel ca în precedentele scrutine, tinerii de până la 25 de ani, scrie Europa Liberă.

Alegerile, organizate pe timp de pandemie, au loc în condiții de speciale protecție și prevenție.

Numărul de infectări cu virusul SARS-CoV-2 în Republica Moldova continuă să crească, Vineri s-au înregistrat 968 de noi contaminări, față de 912 cu o zi înainte și numai puțin peste 300 la începutul săptămânii.

Dodon: Nu avem nevoie de destabilizare

Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, care țintește un nou mandate, a declarat că moldovenii nu au nevoie de „destabilizare”. Republica Moldova trebuie să „se țină departe de haos”.

Igor Dodon s-a înscris în competiţia electorală ca independent, dar este susţinut de Partidul Socialiştilor din Republica Moldova.

La ieșirea de la urne, el a precizat și că a votat, a declarat, la ieşirea de la „pentru echilibru în relaţiile cu partenerii externi”, scrie Agerpres.

„Am votat pentru o ţară, un stat, o Moldovă puternică, am votat pentru dezvoltare economică, am votat pentru păstrarea stabilităţii politice în Republica Moldova, am votat pentru echilibru în relaţiile cu prietenii, cu partenerii noştri externi. Eu sunt convins că marea majoritate a cetăţenilor ţin anume la acest lucru.

Eu sunt ferm convins că Republica Moldova, mai mult ca niciodată, trebuie să se ţină deoparte de haos. Noi nu avem nevoie de destabilizare. La cele câteva sute de întrevederi pe care le-am avut pe parcursul ultimelor săptămâni, am observat că marea majoritate a cetăţenilor pledează pentru linişte, pentru pace. Eu am votat pentru relaţii bune între toate etniile din Republica Moldova”, a afirmat preşedintele Republicii Moldova.