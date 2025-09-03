Politica Alegeri parlamentare 2025. Candidatul-surpriză de pe lista unui partid unionist: nepotul unui fost traficant, implicat în scheme de spălare de bani







Republica Moldova. Adrian Dulgher, un tânăr originar din satul Ciocâlteni, raionul Orhei, care a emigrat cu părinţii în Marea Britanie pe când era copil, a fost inclus pe poziţia în lista electorală a Coaliţiei pentru Unitate şi Bunăstare (CUB), în calitate de vicepreşedinte al formaţiunii. Tânărul care pretinde că este milionar în lire sterline are un trecut dubios, fiind implicat în scheme de spălare de bani.

Despre aspiraţiile politice ale pretinsului milionar de la Ciocâlteni nu s-a prea ştiut până prin luna iulie a anului curent. Mai întâi a declarat că se lansează în politică pentru a face reforme sub aripa PAS. Şi că nu pretinde numaidecât la un mandat de deputat. Ca pe 28 iulie 2025 să apară cu o altă declaraţie în care critică partidul aflat la guvernare şi , în calitate de membru al CUB, aspiră la funcţii înalte în stat. Inclusiv la cea de preşedinte.

În aprilie 2020, presa de la Chişinău trâmbiţa despre o captură de 1,6 milioane de euro, descoperite de oamenii legii într-un camion la vama Leuşeni. Se întâmpla chiar în noaptea de Paşti, în timp ce şoferul camionului se grăbea să ajungă acasă ca să sărbătorească sfintele sărbători alături de cei dragi.

O parte din bancnote, în mare parte a câte 20 de euro, fuseseră ascunse în cutii pentru scutece.

Peste câteva zile, vedeta televiziunilor din Chişinău devine un tânăr, pe atunci în vârstă de 32 de ani, care spune că se numeşte Adriano Dulgher, este milionar din Londra şi proprietarul banilor descoperiţi la vama Leuşeni.

Cu un zâmbet caracteristic vedetelor de la Hollywood, pretinsul milionar povestea moldovenilor credul că s-a lansat în business la 16 ani, că este partener de afaceri cu una dintre cele mai bogate firme din India, că este proprietarul unui restaurant din apropierea Palatului Regal din Londra și că ridică un oraș în Africa după ce a construit mai multe clădiri în Londra.

Iar cei 1,6 milioane de euro depistaţi la Leuşeni intenţiona să-i investească în afacerea din Republica Moldova – o livadă de meri şi un frigider pentru păstrarea fructelor.

Jurnaliştii de la portalul anticorupţie.md, au descoperit în urma unei anchete că pe numele lui Adriano Dulgher în Marea Britanie sunt înregistrate 13 firme, dintre care șapte sunt active. Şi că tânărul nu mai este atât de bogat după cum pretinde.

După publicarea investigaţiei jurnalistice, Adriano Dulgher s-a ales cu statut de învinuit într-un dosar penal. În decembrie 2020, acesta a fost scos de sub urmărire penală în pofida faptului că insistase că banii îi aparţin.

Iar singura persoană găsită vinovată în acest caz a fost şoferul autocamionului. Acesta a fost condamnat cu suspendare.

În timp ce televiziunile de la Chişinău se întreceau de a-l avea invitat în studiou pe Adrian Dulgher, jurnaliştii de investigaţie au descoperit că pretinsul milionar este nepotul de pe soră a lui Gheorghe Vârtosu din Mălăeşti, sat vecin cu Ciocâlteni. Şi că unchiului îi aparţine, în realitate, frigiderul cu care se lăuda nepotul la televiziuni.

Jurnaliştii chiar i-au surprins pe cei doi la o plimbare de seară cu bicicletele prin Mălăeşti.

Gheorghe Vîrtosu Vărtosu a emigrat la începutul anilor 90 în Marea Britanie. Acolo s-a declarat refugiat politic, iar peste câțiva ani a obținut și cetățenia engleză. În realitate, bărbatul a ajuns unul din cei mai duri traficanţoi de marfă vie din statele ex-sovietice.

Presa din Marea Britanie scria în perioada respectivă că Vîrtosu ar fi fost capul celei mai mari rețele de trafic de carne vie pentru bordelurile din Europa.

În 2004, Vîrtosu a fost încarcerat în Franța și condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de persoane. Declaraţiile vctimelor făcute în instanţă despre cruzimea de care a dat dovadă Vîrtosu au şocat audienţa.

În sentința de condamnare a lui Gheorghe Vîrtosu în Franța apar numele rudelor sale, Gavril și Tamara Dulghieru, originari din Ciocâlteni, învinuiți că ar fi gestionat la Londra mai multe case de toleranță.

Gavril Dulghieru, alias Marcel, ar fi fost mâna dreaptă a lui Vîrtosu și ar fi îndeplinit ordinele acestuia. În 2005, Gavril Dulghieru a fost condamnat de către un tribunal din Londra la nouă ani de închisoare. Iar soția sa, care este soră cu Vîrtosu, la cinci ani.

Ulterior, o instanță din Londra a admis plângerile depuse de patru dintre victimele lui Vîrtosu și Dulghieru, acestea fiind despăgubite cu peste 500 de mii de lire.

După ispășirea pedepsei, Gheorghe Vîrtosu a revenit în satul de baştină. Deşi justiţia franceză i-a confiscat toţi banii care au fost găsiţi, precum şi imobilele, i-au rămas încă mulţi bani din activitatea criminală. Iar problema cea mare fiind cum să-şi aducă banii acasă.

Locuitorii din Mălăeşti au rămas uimiţi când au aflat că Gheorghe Vîrtosu, care a fost un elev mediocru în şcoală, a ajuns să scrie proză. Şi că operele sale „O inimă de broscuță” și „Destin încarcerat” ar fi ajuns să fie de criticii din Europa. Pentru care ar fi primit încasări enorme.

O alt talent apărut la traficantul din Mălăeşti după eliberarea din închisoare ar fi fost pictura. Iar pe internet au apărut informaţii despre cum pânzele semnate de Vârtosu ar fi ajuns să fie vândute pe bani grei europenilor.

Locuitorii din Mălăeşti ne-au povestit că într-o perioadă Vîrtosu adăpostea la el acasă mai mulţi elevi talentaţi, dar săraci, de la un colegiu de arte din Chişinău. Aceştia pictau într-un atelier improvizat de Vârtosu, care le achita între 10 şi 50 de euro pentru un tablou.

Se presupune, că prin aceste tablouri, care erau declarate la vamă, Vârtosu şi-ar fi repatriat o parte din banii murdari. Iar cei 1600000 de euro pe care şi i-a asumat Adrian Dulgher, ar fi aparţinut lui Gheorghe Vîrtosu.

În 2014, CNA a pornit dosar penal pe numele lui Gheorghe Vîrtosu pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari. Portalul anticoruptie.md scria că afaceristului din Orhei i se imputa că, fiind ajutat de câteva persoane, a adus în Moldova 1.546.000 de euro în numerar.

Ulterior, banii au fost oferiți sub formă de împrumuturi unor firme nou-create care investeau în construcțiile pornite de Vîrtosu. Cu aceşti bani, fostul traficant a construit câteva case pentru rudele sale, frigiderul pentru păstrarea fructelor şi a amenajat un muzeu la locul casei părinteşti.

Alte 936 de mii de euro sunt aduse prin intermediul unei firme offshore care transferau banii pe conturile firmelor controlate de Vîrtosu, ca împrumuturi.

În dosar figurau firmele MGV Imobiliare, Spectrum consgrup SRL și Altessa Sity SRL.

Printre cei implicați în schema de spălare de bani de la Mălăești figura și numele lui Adrian Dulgher. Nepotul lui Vîrtosu a figurat ca fondator al întreprinderii, MGV Imobiliare . Şi continuă să rămână singurul fondator Spectrum consgrup. Ambele au fost înregistrate la data de 17 decembrie 2013, cu adresa juridică în satul Mălăești raionul Orhei. Şi ambele îl au ca administrator pe Anatolie Bocancea, unul dintre nepoții lui Gheorghe Vărtosu. Şi respectiv, văr drept cu Adrian Dulgher.

Atunci au fost reținuți de ofițerii CNA Gheorghe Vîrtosu și Constantin Gamarț, iar pe bunurile și contuile bancare ale firmelor respective a fost aplicat sechestru.

Adrian Dulgher, cre câţiva ani în urma se lăuda că este milionar şi a construit oraşe pe alte continente, în declaraţia de avere depusă la CEC în calitate de candidat electoral a indicat o avere cu mult mai mică.

Conform declaraţiei, în 2024 Adrian Dulgher a avut venituri din salariu de aproximativ 12.500 de lire sterline de la compania sa „PUTT PUTT Ltd”, care administrează un restaurant la Londra.

Alte 19.400 de lire sterline le-a obţinut din chiria unui apartament.

În 2015, pe când avea 28 de ani, Dulgher a achiziționat o casă de locuit de 300 de metri pătrați, cu prețul de 1 milion de lire sterline. Cinci ani mai târziu, în 2020, și-a cumpărat și un apartament de 60 de metri pătrați, pentru care a plătit 400.000 de euro.

Vicepreşedintele CUB nu pomeneşte nimic în declaraţia de avere despre livada de meri şi frigiderul din Republica Moldova. La fel cum nu pomeneşte nici despre veniturile din afacerile din Africa şi India, precum şi clădirile pe care le-ar fi construit în Londra.

Pentru „rezolvarea” dosarului din 2014, procurorii ar fi cerut de la Vîrtosu mită în sumă de 250 de mii de euro.

Banii au fost transmiși de Andrei Cociorvă, fostul primar din satul Brăviceni, localitate învecinată cu Mălăești.

Banii, în sumă de 235 de mii de euro, ar fi fost transmiși în două tranșe, în octombrie 2015, prin intermediul Victoriei Pascalov, pe atunci procuroră în sectorul Râșcani al Capitalei. Andrei Cociorvă a reușit să filmeze momentul în care transmite Victoriei Pascalov peste o sută de mii de euro și îi spune ca până vineri problema să fie rezolvată. Iar procurora îi dă asigurări că totul „va fi normal”.

Cazul cu transmiterea mitei a fost documentat de reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova într-o investigație, publicată în noiembrie 2019. Procuratura Anticorupție s-a autosesizat și a pornit un dosar penal. Nicolae Mătăsaru, procurorul pe caz, a confirmat ulterior că efectuează „acțiuni de urmărire penală”.

În cel din urmă, dosarul a fost trecut pe linie moartă. La sfârşitul anului 2019, la cârma Procuraturii Anticorupţie ajunsese Alexandr Stoianoglo. Care l-a făcut adjunct pe Ruslan Popov. Se vehicula că Popov şi fosta procuroră Pascalov, care acum este avocată, ar fi fost prieteni apropiaţi.

Aceiaşi conducere era la Procuratura Generală şi atunci când Adrian Dulgher a fost scos de sub urmărire penală pentru contrabanda cu 1600000 de euro. Chiar dacă pretinsul milionar se bătea cu pumnul în piept că banii sunt ai lui. Lucru care i-a lăsat nedumeriţi pe mii de moldoveni.