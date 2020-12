Este o zi de mare sărbătoare și vreau să transmit la mulți ani tuturor sărbătoriților. Am votat cu gândul la o majoritate parlamentară care să poată aduce o formulă guvernamentală cu oameni care să gestioneze mult mai bine criza sanitară, să testeze extins populația. Am votat pentru majoritatea care să pună bazele unei formule guvernamentale care să nu mai arunce povara pandemiei pe cetățeni, să nu mai închidă piețele, a declarat Gabriela Firea

Gabriela Firea a transmis și pe Facebook un mesaj: Votez mereu cu gândul la oameni. Politicienii au această datorie. Eu nu o simt doar că pe o datorie, este chiar motivul pentru care am intrat în politică. Ce se întâmplă acum în țară, cu un guvern liberal și un președinte partizan, implicat brutal în campania electorală, nu poate fi tolerat, a subliniat Firea.

Pentru ce a mai votat Gabriela Firea la alegerile parlamentare 2020

Am votat cu gândul la o majoritate parlamentară care să poată aduce românilor o formulă guvernamentală cu specialişti, cu oameni competenţi, care să gestioneze mult mai performant criza sanitară (…) Am votat, de asemenea, pentru o majoritate parlamentară care să pună bazele unei formule guvernamentale care să nu mai arunce povara pandemiei către cetăţeni, să redeschidă şcolile, să nu mai închidă bisericile, să nu mai închidă pieţele, să redeschidă industria Horeca, să redeschidă teatrele, respectând măsurile igienico sanitare. Am votat cu gândul că noul Parlament va respecta şi va impune Guvernului să respecte legislaţia în vigoare în ceea ce priveşte pensiile şi, de asemenea, alocaţiile pentru copii, a spus Gabriela Firea, la ieşirea de la urne.