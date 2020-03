Fostul premier a declarat, la B1 TV, că Nicuşor Dan are 99% şanse să câștige alegerile pentru Primăria Capitalei, cu susţinerea „decisivă” a PNL.

„După părerea mea are 99 la sută şansa de a câştiga şi am să vă spun de ce: PNL-ul la ora actuală e umăr la umăr cu PSD-ul în Bucureşti. (…) Eu am ţinut cont de următorul lucru: Nicuşor Dan a fost subiectul unei decizii de desemnare la nivelul USR Bucureşti şi el a câştigat.

El este desemnat de cei din USR, e adevărat ca independent, şi aici am apreciat că vrea să rămână independent. Aici a avut o atitudine corectă, firească într-o astfel de situaţie. Susţinerea lui Nicuşor Dan ne dă o garanţie a susţinerii USR-ului din Bucureşti. Nu ştiu ce va face Cioloş, Cioloş, e mai mult la Bruxelles.

Decisivă e susţinerea PNL, atât timp cât USR Bucureşti îl vor sprijini pe Nicuşor Dan”, a afirmat Ludovic Orban duminică seară, la B1 TV.

El a mai punctat că decizia de a îl susține pe Nicușor Dan are de partea sa „forţa argumentelor” legate de situaţia de fapt.

Legat de lista consilierilor, șeful liberalilor are în vedere două opțiuni: fie liste separate ale PNL și USR-PLUS pentru Consiliul General, fie liste comune. „Ambele variante din punctul meu de vedere sunt rezonabile” , a susţinut liderul PNL.

