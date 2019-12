Britanicii sunt chemaţi la urne şi, potrivit relatărilor din presa britanică, prezenta este neaşteptat de mare încă de dimineaţă.

Este haos în Marea Britanie la secțiile de vot deoarece alegătorii sunt nevoiți să aștepte 25 de minute, iar la unele secţii chiar şi mai mult. Cozile masive se formează la secțiile de vot din toată țara, nu doar la Londra, iar oamenii sunt nemulţumiţi pentru că sunt nevoiți să aștepte foarte mult.

Express relatează că alegătorii se îndreaptă către urne într-un număr neaşteptat de foarte mare. Steve Swinford, redactorul politic al The Times a fost unul dintre cei care s-a deplasat la mai multe secţii de vot, iar concluziile sunt asemănătoare cu cele ale cetăţenilor care şi-au exprimat opiniile pe social media spunând: „Nu a existat niciodată coadă la secția noastră de vot. Am stat 25 de minute le coadă”. Un alt votant din Londra a adăugat: „Nu am mai văzut niciodată o coadă ca asta la secția mea de votare”.

Haosul creat din cauza inundațiilor de pe străzile Londrei nu a speriat pe oameni

Deşi s-a creat panică printre alegătorii din Bermonsey, sud-estul Londrei, după inundaţiile de pe străzi, aceştia au trecut prin apa de câţiva centimetri pentru a ajunge la secția de vot. Secţiile de vot s-au deschis la ora 7:00 și se vor închide la ora 22:00 în această seară după care se va afla dacă Boris Johnson va face noul guvern.

Te-ar putea interesa și: