Sondaj. Cum ar vota românii la europarlamentare. PSD, fruntaș în topul preferințelor

Românii vor fi chemați în acest an la vot. Un sondaj recent arată că dacă prima sesiune de alegeri ar avea loc duminică, majoritatea alegătorilor s-ar îndrepta spre PSD. Pe locul doi în preferințele acestora se clasează PNL. În același timp, USR a ajuns pe locul patru.

Alegeri europarlamentare. PSD, favoritul românilor

Institutul The Center for International Research and Analyses a realizat recent somdaj legat de viitoarele alegeri europarlamentare. Conform acestuia, dacă duminica viitoare ar avea loc scrutinul, PSD ar ieși pe locul întâi. Pe locul doi, social democrații ar fi urmați de PNL. USR a ajuns pe pe locul patru în topul preferințelor alegătorilor.

Datele culese în sondaj indică menținerea Partidul Național Liberal pe locul doi în clasamentul partidelor pentru alegerile europarlamentare. Liberalii au obținut un procent de 20% în cadrul acestei analize.

Aproape jumătate dintre alegători ar alege un partid de dreapta

Conform sondajului recent, 40% dintre cetățenii care ar ieși la vot ar alege un partid de dreapta sau centru. Doar 13% dintre aceștia și-au exprimat preferințele legate de partidele de stânga.

Datele analizei arată că AUR a intrat pe o pantă descendentă în acest sens. Reprezentanții acestui partid au fost implicați în ultima perioadă în mai multe scandaluri publice. Majoritatea alegătorilor care se dezic de AUR se îndreaptă spre SOS, partidul creat de Diana Șoșoacă. USR se află în cădere liberă, la 6 procente sub Partidul Național Liberal.

Alegeri 2024. Românii preferă partidele de dreapta

Sondajul a fost realizat la finalul anului trecut, la comanda PNL. Analizat a vizat un eșantion de 1000 de subiecți. Marja de eroare pentru această analiză este de 2-3%.

Pentru moment, PSD şi PNL nu au ajuns la un numitor comun legat de comasarea alegerilor. Liberalii nu îşi doresc cinci tururi de scrutin. Astfel, aceștia au cerut comasarea alegerilor locale cu primul tur al prezidenţialelor, votul urmând să aibă loc pe 29 septembrie.