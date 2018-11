ALDE se întoarce împotriva PSD? Dăncilă este atenționată în legătură cu UE

Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, pe care România o va prelua anul viitor, a demarat ample dezbateri în spațiul public.





Vicepreşedintele ALDE Toma Petcu a declarat vineri că 2019 va fi un an foarte important pentru țara noastră și că, în următoarea perioadă, România trebuie să convingă UE că este un partener corect şi loial. Atribuția îi revine premierului Viorica Dăncilă, dar și altor politicieni care au contacte cu instituțiile europene.

„Noi, ALDE, şi sunt convins că şi colegii de la PSD, susţinem în continuare rămânerea în UE. Avem nevoie de UE cum şi UE are nevoie de noi dar, cu siguranţă, este foarte important ca România, în următoarea perioadă, să convingă UE că este un partener corect şi loial şi acesta este atributul Guvernului prin premier şi miniştrii precum şi prin atribuţiile europarlamentarilor şi ale grupurilor politice care sunt reprezentate la nivel european, altfel pierderea va fi pentru România, nu pentru PSD şi ALDE", a declarat Petcu, potrivit Agerpres.

Vicepreședintele ALDE susține că beneficiile aderării la UE sunt evidente prin creșterea economică „consistentă şi constantă" atât în perioada de preaderare cât şi de la aderare până în prezent.

„România are o mare provocare anul viitor, are o ocazie unică, în mandatul PSD şi ALDE, să se afle la preşedinţia rotativă a Consiliului UE, această preşedinţie este foarte importantă pentru România, nu doar ca reprezentare, ci pentru că are câteva dosare de închis şi cel mai important este Brexitul şi sper ca negocierile şi deciziile care se asumă pe perioada Brexitului să fie foarte favorabile pentru muncitorii Europei în sensul de a putea să rămână să muncească şi să trăiască acolo, să nu fie nevoiţi să plece de acolo, pentru că va fi o pierdere de ambele părţi, pentru noi că am obliga cetăţenii noştri care doresc să fie acolo să plece, pe de altă parte pentru Marea Britanie să piardă o forţă de muncă calificată (...) Plecarea Marii Britanii din UE este o pierdere nu doar ca ţară, dar este o pierdere prin diminuarea fondurilor alocate către celelalte ţări cu contribuţia pe care o avea Marea Britanie(...) Noi, alături de bulgari, suntem cei care am pornit cel mai târziu implementarea fondurilor europene şi avem nevoie în continuare de aceste fonduri. Sper să nu ne afecteze", a adăugat Toma Petcu, conform aceleiași surse.

