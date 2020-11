Anthony Gardner, consilier în echipa de campanie electorală a lui Joe Biden și fost ambasador al SUA în UE, a afirmat că dacă Democratul câștigă alegerile, noua administrație va face o „declarație de sprijin pentru Uniunea Europeană”.

„Dacă Biden este ales, cred că foarte repede, probabil din prima zi, va face o declarație de sprijin pentru Uniunea Europeană, o declarație de sprijin pentru integrarea europeană, o declarație de sprijin în favoarea NATO, elementul de bază al alianței transatlantice, care a fost slăbită din cauza politicii actualei administrații”, a declarat Gardner la o întâlnire cu Angela Merkel, scrie The Telegraph.

Gardner, care este favorit să devină viitorul ambasador american la Londra, într-o administrație Biden, a adăugat:

În fața unei asistențe, la întâlnirea din Germania, Gardner a afirmat:

Și consilierul lui Biden a adăugat:

O declarație în contradicția cu afirmația sa de mai înainte, că „nu voi discuta despre Brexit”.

Gardner a avut grijă să precizeze că, deși este membru al echipei de campanie a lui Biden, a făcut aceste declarații ca „persoană privată”.

Joe Biden este un vechi opozant al mișcării Brexit, de emancipare de sub tutela UE. El a declarat în 2016, imediat după referendumul din 24 iunie:

Consilierii de politică externă ai lui Biden au făcut presiuni asupra acestuia pentru a promite înaintea alegerilor eliminarea taxelor impuse de administrația Trump Uniunii Europene, scrie Breitbart.

De asemenea, observatorii cred că, dacă va fi ales președinte, Biden va profita de summit-ul NATO din primăvară pentru un turneu diplomatic în Europa, fără Marea Britanie.

În octombrie, surse apropiate de cabinetul premierului britanic Boris Johnson afirmau că acesta, temându-se de o înfrângere a lui Donald Trump, a declanșat o campanie de curtare a anturajului lui Joe Biden.

Many people are equating BREXIT, and what is going on in Great Britain, with what is happening in the U.S. People want their country back!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2016