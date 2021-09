Alarmant. Nimeni nu vorbește despre schimbarea gramaticii limbii române. Profesor: „Nu a interesat pe nimeni”

Puțină lume ştie că din gramatica limbii române s-au eliminat unele noțiuni care se aflau în gramatica tradițională și care au fost schimbate, ca de exemplu: diateza reflexivă, diateza pasivă, modurile nepersonale etc., înlocuite cu noțiunile prevăzute în noile gramatici: cinci conjugări, verbe inerent reflexive, verbe pasive, verbe modale, verbe nepersonale, numai două numerale etc.

Pentru ca elevii să înțeleagă mai ușor aceste noutăți, Mariana Badea , profesoara de limba și literatura română , a publicat cartea „Gramatica actualizată”. Explică și clarifică noile terminologii și concepte – destul de multe – cu care elevii nu sunt obișnuiți, iar în manuale ori nu există deloc, ori sunt doar menționate.

O gramatică actualizată unică pe piață

Profesoara Mariana Badea, autoarea cărții „Gramatica actualizată”, a explicat pentru a înțelege mai bine contextul schimbării care vizează atât elevii, cât și profesorii.

Întrebată de ce nu s-a discutat despre această carte atât de importantă, profesoara Mariana Badea a răspuns: Nu s-a discutat (aproape) deloc în presă, pentru că nu a interesat pe nimeni, perioada online estompând cu desăvârșire apariția noilor programe și, bineînțeles, a noilor gramatici academice. Eu știu profesori care încă nu au auzit de aceste schimbări.

Cartea este importantă pentru că manualele au ignorat aproape total sau nu sunt explicate suficient, iar la examenele naționale se formulează cerințe cu acestea. Copiii nu înțeleg toate cerințele, necunoscând termenii, de aceea notele de anul acesta la proba de limba română au fost mai mici ca niciodată. Nu este normal ca notele la română să fie mai mici decât cele de la matematică, a explicat profesoara de limba română.

Cartea aceasta este de ajutor și profesorilor, nu doar elevilor

Mariana Badea: Eu nu-mi permit să mă adresez colegilor profesori, pentru că fac parte din aceeași tagmă. în plus, „Gramatica limbii române pentru gimnaziu”, coordonator Gabriela Pană Dindelegan, este mult mai potrivită pentru a fi studiată de profesori, pentru că și eu am „învățat” câteva luni după gramaticile academice, așa cum am menționat pe coperta IV a cărții. Eu am scris gramatica, așa cum sunt toate cărțile mele, având în fața ochilor copiii, într-o exprimare adecvată înțelegerii la nivelul lor.