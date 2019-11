Într-o declarație oficială, Casa Albă a declarat că președintele Trump a plecat la Spitalul Militar Walter Reed din Bethesda , Maryland pentru „un control rapid și o analiză de laborator”, notează nymag.

Vizita la spital nu a fost pe agenda publică a președintelui, potrivit rapoartelor mass-media americane care spun că nu este un examen medical de rutină. În plus, sursa din interior a spus că degustătorul său de alimente a fost dus în grabă la spital după ce a căzut extrem de bolnav.

Medicii și personalul ar fi găsit produsul secundar al unui tip de toxină care este foarte greu de detectat și al cărui debut al simptomelor apare în timp. În plus, toxina repsectivă nu este încă bine cunoscută, potrivit sursei. Ulterior, președintele a fost dus în aceeași instituție unde a fost efectuată o serie de teste pentru a stabili dacă a ingerat aceeași toxină. O anchetă este în curs de derulare pe acest subiect.

În cadrul administrației Clinton, bucătarul șef a fost numit „degustătorul bucatelor prezidențiale” , potrivit fostului lider al Casei Albe, Walter Scheib.

Paul Bédard, de la Washington Examiner, a spus:„ Da, bucătarul este degustătorul”, spune Miller din interviul său cu Scheib. În plus, Casa Albă are un sistem elaborat pentru a asigura siguranța alimentelor pentru familia preşedintelui și chiar pentru mese de stat. În primul rând, bucătăria funcționează sub supravegherea unor companii care au control total.

În acest context, Scheib a mai afirmat că cea mai sigură modalitate de a servi mâncare președintelui este uneori să „mergi la magazin și să faci cumpărături în ultima clipă”. Acest lucru ar putea explica înclinația a lui Trump pentru mâncare fast food chiar dacă medicii i-au interzis acest obicei nesănătos de a se hrăni.

