Milioanele de dolari câştigate de PKK/PYD (PYD-Partidul Uniunii Democratice, aripa siriană a PKK-n.trad.) sunt trimise cu 12 vehicule blindate, din patru zile în patru zile, către un oficiu care poartă numele de SAT-KOP din Qamishli.

Continuă plecările din rândurile organizaţiei teroriste PKK, în urma loviturilor grele primite în timpul operaţiunilor lansate atât în interiorul ţării, cât şi în apropierea frontierei de către forţele de securitate, precum şi ca urmare a demonstraţiilor organizate de familiile ale căror copii au fost răpiţi de către militanţii PKK prin intermediul HDP (HDP-Partidul Democratic al Popoarelor-n.trad.).

Conform ştirii tramsmise de Yeni Şafak, ca urmare a acţiunilor de convingere ale echipelor Direcţiei pentru Combaterea Terorismului din cadrul Departamentului de Securitate din Adana, teroriştii care s-au predat au adus lămuri asupra traficului de petrol al PKK. Teroriştii au declarat că banii câştigaţi din petrolul extras din regiunea Deir ez-Zor sunt transferaţi teroriştilor PKK/YPG (YPG-Unităţile de Apărare a Poporului, aripa militară a PYD-n.trad.), iar pentru ca populaţia locală să nu se revolte, o mică parte din petrolul extras este vândut acestora.

Puţurile sunt acoperite cu beton

Teroriştii au declarat că preţul petrolului brut depinde de calitatea lui şi varia între 25 şi 60 de dolari, şi că în regiunea Deir ez-Zor nu există nici un puţ de petrol care ar aparţine regimului Assad. Teroriştii PKK au mărturisit că în regiunea Deir ez-Zor există peste 700 de puţuri de petrol sub controlul SUA şi PKK şi pentru că uneori nu puteau vinde şi transporta întreaga cantitate extrasă, acopereau cu beton aceste puţuri la ordinile militarilor americani. Declaraţiile teroriştilor au evidenţiat cât de bogată în petrol este această regiune. De asemenea, teroriştii au relatat că puţurile betonate se redeschideau după o perioadă şi petrolul curgea afară.

Petrolul curge către SUA

Teroriştii, care după cele două luni în care au fost desfăşurate acţiuni de convingere de către echipele Departamentului Securităţii din Adana, au fugit din Ayn al-Arab şi s-au predat, au vorbit despre traseul prin care ajungea în SUA petrolul extras din zona Deir ez-Zor. De asemenea, teroriştii au afirmat că petrolul extras era vândut de către PYD populaţiei locale, că este rafinat tot de populaţia locală şi că petrolul brut era comercializat la Rojava (Rojava sau Kurdistanul de Vest, regiune autonomă de facto în nordul şi nord-estul Siriei-n.trad.) Teroriştii au adăugat că petrolul rămas este trimis mai întâi la Deir ez-Zor, iar apoi prin punctul de frontieră Derik Semelka în Irak, iar de aici pe cale maritimă prin Golful Persic este trimis în SUA. După ce YPG a preluat controlul în Deir ez-Zor, petrolul extras este trimis direct în Irak, mai spun teroriştii, şi tot prin Golful Persic este trimis în SUA.

La rând sunt ţările europene

Teroriştii PKK au mărturisit şi unde ajung banii câştigaţi din vânzările de petrol. Teroriştii au declarat că milioanele de dolari câstigaţi din vânzările de petrol către populaţie sunt transportate de către terorişti, sub numele de cod Ibrahim şi Adnan, din 4 în 4 zile, în 12 vehicule blindate, la oficiul denumit SAT-KOP, un punct de vânzare a petrolului ce aparţine YPG din Oamishli. Apoi, milioanele de dolari sunt expediate către Gır Zıro din Rumeylan, unde se găsesc responsabilii financiari regionali ai organizaţiei teroriste, teroriştii Sabri Ok şi Nurettin Sofi. Teroriştii au mai declarat că statele europene cumpără petrol de la PKK. În declaraţii se menţionează că oficiali din Danemarca, Suedia, Franţa, Egipt şi Olanda s-au întâlnit cu Sabri Ok şi Nurettin Sofi la Gır Zıro şi au luat mostre de petrol din puţurile aflate sub controlul PYD/YPG.

Traducerea: Emel – Birgül Mauki – RADOR

