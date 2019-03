Asociația Ecumenică a Bisericilor din România - AIDRom, în cooperare cu Brot fuer die Welt, va reînnoiește invitația de a participa la deschiderea expoziției care va avea loc în data de 26.03,2019, ora 10.00, la Universitatea ,,Dunărea de Jos din Galați - Facultatea de Istorie, Filozofie si Teologie in Sala AS 0110 Str. Domneasca nr.111.





Expoziția, realizată, cu sprijinul financiar al Brot ftir die Welt - Germania și al Asociației Ecumenice a Bisericilor din România - AIDRom, va marca a patra serie de evenimente menite să conducă, pe de o parte, la promovarea schimburilor de bună practicipând in ceea ce privește abordarea fenomenului migrației in rândul ONG-urilor din Romania, precum și la conștientizarea ostenitorilor Bisericilor din Europa și din România, iar pe de alte parte la organizarea unei campanii de susținere a migranților din România. ,Am fost străin și m-ați primit!"(Matei 25,35).

La deschidere vor fi prezenți participați din Arhiepiscopia Dunării de Jos, atât clerici cât și laici, din cadrul organizațiilor care funcționează cu binecuvântarea Arhiepiscopiei, precum sidin alte asociații și instituții cu experiența in domeniul migrației si a asistentei persoaneloraflate in situație de risc.

