Social Ai nevoie de martori! Situația de la bloc care te poate trimite la tribunal







Continuăm să prezentăm situațiile în care viața la bloc devine un calvar, din cauza vecinilor gălăgioși. Ce se poate face dacă aceștia dau muzica tare, țipă, se bat, produc zgomote în fiecare zi și dau cu bormasina?

Avocatul Adrian Cuculis vine cu explicații. Plecăm de la faptul că fiecare trebuie să respecte liniștea celuilalt și dacă prin gestiurile și acțiunile sale deranjează, este obligat să se abțină. Desigur, dacă nu se poate abține, există sancțiuni pentru asemenea fapte. Pentru a înțelege corect acest fenomen al vecinilor gălăgioși, este esențial să înțelegem, de fapt, ce faptș este aceea atunci când un vecin produce neplăceri celorlalți coproprietari din imobil.

Raspunderea civilă delictuală este una dintre formele de răspundere pentru cei care nu respectă liniștea și care deranjează. Poate că pare mult, dar haideți să vă arăt ce spune legea:

Articolul 1.349. Răspunderea delictuală

(1) Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.

(2) Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.

Prin urmare, este evident că regulile de conduită sau mai bine zis această sintagmă, regulile de conduită, pot face referire la lege, la normele interne, poate din cadrul condominiilor sau alte reguli aplicabile prin obicei”, detaliază avocatul Adrian Cuculis

Pentru a întelege mai clar acest lucru, atâta vreme cât ai vecini gălăgioși, ei pot raspunde civil și contravențional sau penal, în anumite cazuri.

Care sunt orele de liniște

Conform legii 61/1991, tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00-8,00 şi 13,00-14,00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuinţele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinaţia de locuinţe ori situat în imediata vecinătate a acestora.

Asta înseamnă că dacă deranjez în afara acestor ore nu pățesc nimic?

Avocatul Adrian Cuculis explică pe indrumari-juridice.eu : Nu! Nu înseamnă că dacă legea 61/1991 prevede ore de liniște, avem voie să dărâmăm blocul cu muzică doar că acele ore nu sunt trecute în lege. Legea a fost modificată in 2019 și prevede și ce se întâmplă dacă deranjați liniștea în afara acelor ore de liniște.

Potrivit cadrului legal, persoanele care organizează petreceri cu caracter privat şi utilizează aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social, în mediul urban, vor plăti o amendă între 2.000 şi 3.000 de lei, o creştere semnificativă faţă de valoarea anterioară (între 500 şi 1.500 de lei, cat era prevăzut de Legea nr. 61/1991).

Această pedeapsă creşte semnificativ la persoanele care repetă ofensa într-un interval de 24 de ore, iar amenda poate ajunge până la 6.000 de lei sau până la 150 de ore de muncă în folosul comunităţii. Amenzile cresc până la 1.500 de lei şi pentru persoanele care incită la dezordine socială, organizează jocuri de noroc ilegale, sau servesc băuturi alcoolice în locurile publice şi în afara restaurantelor.

Vecinii gălăgioși pot fi sancționați penal

Avocatul Adrian Cuculis: Da. Însă doar în anumite condiții și doar dacă din vecini gălăgioși care stau în apartament sau curte se transformă în vecini gălăgioși care ies pe scara blocului și pe stradă și încep să comită acte de violență.

Articolul 371. Tulburarea ordinii şi liniştii publice

Fapta persoanei care, în public, prin violenţe comise împotriva persoanelor sau bunurilor ori prin ameninţări sau atingeri grave aduse demnităţii persoanelor, tulbură ordinea şi liniştea publică se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

În acest caz, se poate apela poliția în așa fel încât vecinii gălăgioși să aibă de furcă și cu organele legii care sunt obligate să mențintă ordinea și liniștea publică.

Daune morale pentru vecinii gălăgioși – Ce pot să fac dacă vecinii fac gălăgie constantă folosind bormașina sau alte surse de zgomot

Avocatul Adrian Cuculis: Vorbeam mai sus despre răspunderea civilă delictuală. În acest context, atunci când nici amenzile date de către poliție nu rezolvă problema, este necesar să vă adresați instanței de judecată cu o cerere prin care să solicitați constatarea faptei civile delictuale și, ulterior, obligarea celor ce comit aceste fapte în mod succesiv, la plata unor daune de natură morală.

Ce probe trebuie să am pentru a putea chema în judecata un vecin gălăgios?

Avocatul Adrian Cuculis: Înarmați-vă în primul rând cu răbdare! Este esențial să chemați și un expert extrajudiciar pentru început, pentru a înregistra zgomotele produse de către vecini și pentru a le reda într-un raport, ce va avea valoarea unor înscrisuri în instanță.

De asemenea, proba cu martori este foarte utilă și, de ce nu, interogatoriul persoanei pe care o chemați în judecată.

Folositi-va telefonul mobil, faceti inregistrari fiindca ele va vor ajuta in instanta sa dovediti de fapt chinul prin care ati trecut pentru a-i suporta pe vecinii galagiosi care nu va lasa sa va vedeti linistiti de viata.

Poate ca este bine sa mentionam si faptul ca daca din vecini galagiosi se transforma in vecini care ameninta sau va agreseaza, discutam despre zona penala a lucrurilor si este indicat sa depuneti o plangere penala. Observam astfel ca vecinii galagiosi pot fi adusi la “tacere” in mod legal si pentru asta este necesar sa cunoasteti legea in asa fel incat sa va puteti apara drepturile civile!