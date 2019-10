Elevii care au văzut incidentul au povestit că profesorul a fost lovit de cel puțin două ori cu pumnii. Profesorul Stelu Vega a ajuns la secția de urgenţe a spitalului din Lugoj, după ce i-a fost spartă buza.

„Colegul nostru fuma. A venit profesorul și i-a dat o palmă, în glumă, peste cap. S-au înjurat și am văzut doar că la un moment dat cel din clasă a IX-a a tăbărât cu pumnii pe profesor”, a declarat pentru Lugoj Info.ro unul dintre martori.

Agresorul este un elev de 16 ani care urmează cursurile în clasa a IX-a tocmai din cauza faptului că ar fi avut multiple probleme la școală și a ajuns la Lugoj printr-un transfer de la o școală din Timișoara.

„Incidentul a avut loc în pauză, în cursul zilei de ieri (nu am primit încă informarea scrisă). Camerele de filmat au surprins altercația dintre profesor și elev. Din cele relatate de doamna director, profesorul urmează să fie introdus în Comisie de cercetare disciplinară. Din filmare, din câte mi-a relatat doamna directoar, se înțelege că primul care a lovit a fost colegul nostru.

Precizez că nu am văzut încă filmarea și nu pot confirma în mod sigur cele relatate de doamna director. Aștept, sub semnătură, informarea dumneaei. Ambii se pare că s-au lovit. Reciproc. Tânărul este în clasa a IX-a, este în plasament, din câte am înțeles, repetent, venit din Timișoara, probabil ca instituire a formei de plasament”, a transmis inspectorul școlar general de Timiș, Aura Danielescu.

Bătăușul este un elev din clasa a IX-a. Acesta ar mai fi avut probleme de comportament și în trecut. A fost transferat la Lugoj de la o școală din Timișoara.

