Africa devine un câmp de luptă pentru marile puteri. Cine va câștiga bătălia dintre China și SUA

Creșterea influenței Chinei

„În timp ce ne uităm la Africa, v-aș sublinia că cea mai mare preocupare pe care o avem este felul în care concurăm cu Rusia și China. Atât din perspectivă militară, cât și din punct de vedere economic, rușii și chinezii caută oportunități de a-și extinde influența”, a declarat generalul Jeffrey Harrigian, comandantul Forțelor Aeriene ale SUA la Simpozionul Asociației Forțelor Aeriene din 2021.

În special, China nu este doar un furnizor important de arme în Africa, dar își extinde rapid și influența economică și militară în regiune. În ultimii ani, chinezii au stabilit o bază militară în Djibouti, în imediata apropiere a prezenței SUA de acolo.

În 2009, China a depășit Statele Unite ca cel mai mare partener comercial al Africii, iar până în 2015, comerțul Chinei cu Africa a atins 300 de miliarde de dolari, potrivit unui eseu al Centrului African de Studii Strategice intitulat „Pursuing the China Dream through Africa: Five Elements of China’s Strategia pentru Africa.”

Cele aproximativ 6.500 de trupe americane cu sediul în Africa antrenează forțele aliate locale, desfășoară o serie de misiuni de combatere a terorismului și caută să extindă securitatea SUA pe fondul instabilității, amenințărilor teroriste și posibilelor intruziuni străine rău intenționate.

Prezența Statelor Unite în Africa

Multe dintre ambițiile Chinei centrate pe Africa ar putea fi descrise în termenii unui anumit tip de imperialism economic, având în vedere amploarea masivă a implicării Chinei în regiune cu lucruri precum petrolul brut, materii prime și importurile de resurse naturale din regiune. De asemenea, China urmărește multe proiecte de construcții în cincizeci și una de țări africane, potrivit celor de la The National Interest.

Timp de mulți ani, Africa a fost un loc cheie pentru eforturile de contrainsurgență și operațiunile de combatere a terorismului în curs ale SUA, dar în ultimii ani a devenit din ce în ce mai clar că tot continentul african este o zonă crucială pentru competiția dintre marile puteri.

Harrigian a precizat că, pe lângă multele solicitări operaționale europene presante, Pentagonul și Forțele Aeriene nu au uitat Africa și, a spus el, încearcă să „expună acele lucruri care sunt de natură nefastă și să ne reafirme angajamentul față de partenerii noștri africani.”

Poate că SUA ar putea trimite avioane de luptă pe continentul african pentru misiuni de descurajare și interoperabilitate cu națiunile aliate sau pur și simplu în scopul de a avea o prezență mai mare în Africa. S-ar putea să nu fie nevoie să existe o forță terestră în regiune, dar o creștere a supravegherii la altitudini mai mari, precum patrule sau alte exerciții de pregătire ar putea fi suficiente.