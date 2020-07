Bene a dezvăluit faptul că autoritățile române îl caută cu disperare pe colonelul SRI, Daniel Dragomir, și că legătura dintre el și Alina Bica a fost indusă voit de autorități. „Vineri au fost puse în executare 12 mandate europene de arestare emise de autoritățile din România. S-a spus despre mine că am fost reținut alături de Alina Bica, ori doamna de care vorbiți era acolo la chestură când am ajuns eu.

Fiecare a fost luat de acasă. Eu eram cu familia mea, cu soția și cu copiii. Eu am lăsat la poliție adresa unde locuiesc. Au venit la ușă și mi-au zis că au mandat de arestare emis de autoritățile din România încă din data de 12 iunie. Dacă aș fi știut de el m-aș fi predat încă din data de 13 iunie. Eu nu am fugit de nimeni. Am rezidență italiană și afaceri în această zonă”, a spus omul de afaceri, pentru EvZ.ro.

Omul de afaceri a mai spus că a aflat de la polițiștii italieni că ei de fapt îl căutau cu disperare pe Daniel Dragomir, colonelul SRI, fost șef al unei grupări de sectoare analiză sinteză, condamnat recent la trei ani și șase luni de închisoare, pentru luare de mită. „Ei vorbeau acolo despre Dragomir, fost colonel în SRI, și mi-am dat seama că pe el îl căutau, dar nu l-au găsit”, a mai adăugat Bene.

Întrebat de ce a fost eliberat, Ioan Bene a explicat că din punct de vedere juridic, lui i se aplică legislația din Italia. În România are două pedepse contopite într-una singură de șase ani și două luni de închisoare, cu executare. „Eu, repet, nu am fugit și nu fug. Tehnic vorbind eu am cerut în cursul lunii mai 2020, contopirea celor două pedepse, care s-a decis la Tribunalu București. După această decizie, autoritățile române au emis al treilea mandat european de arestare pe numele meu, dar au uitat că celelalte două emise, pentru cele două pedepse contopite într-una singură, au fost respinse de Curtea de Apel din Bari.

În februarie 2020 s-a discutat ultimul mandat european de arestare emis pentru ultima condamnare, din octombrie 2019, de la Curtea de Apel București. La acel moment, judecătorul a respins extrădarea mea și a dispus că eu să execut pedeapsa în Italia, după legile italiene. Acum, azi, luni, 12 iulie, judecătorul care a discutat acest nou mandat a spus că totul este o greșeală juridică și a dispus să fiu eliberat, din moment ce totul a mai fost discutat o dată, și decis de un magistrat”, a mai spus Bene.