Afacerea secretă a vicepreședintelui Curții de Conturi. Lucian Heiuș îi calcă pe urme lui Becali

Lucian Heiuș are adevărate investiții în agricultură. Drept urmare, în Hunedoara, în localitatea Balsa, acesta are un teren agricol de 3.62 de hectare. De asemenea tot acolo, președintele CCR mai are peste 3.80 de hectare de teren agricol.

În Orăștie, Heiuș a moștenit un teren intravilan de 972 de metri pătrați. De altfel el a mai moștenit tot acolo, jumătate dintr-o parcelă de 1800 de metri pătrați de teren intravilan.

La capitolul imobile, Lucian Heiuș a moștenit o casă în Orăștie care are o suprafață de 239 de metri pătrați. De asemenea a mai moștenit jumătate dintr-o altă casă de 200 de metri pătrați, aflată tot în Orăștie.

Heiuș vrea să se retragă la țară?

Acesta a mai cumpărat și o casă de vacanță acolo unde are terenurile agricole, cu o suprafață de 182 de metri pătrați. La capitolul mașini, vicepreședintele CCR are un Suzuki Samurai, un Volkswagen Touareg, un Suzuki Jimny, dar și un ATV.

Heiuș a vândut în 2022 un apartament pe care a luat suma de 25.000 de euro. La capitolul conturi, acesta are unul deschis în 2005 în care a reușit să strângă suma de 56.469 de lei. Pe de altă parte are și un credit de 28.680 de lei, scadent în 2033. La capitolul venituri acesta are trecute patru surse.

Are 6 surse de venit, dintre care una din oierit

Prima este de 44.688 ca secretar de stat, 69.852 ca membru CIFGA, 76.101 ca președinte ANAF, 45.364 ca membru în consiliul de administrație al STB. Pe de altă parte, surpriza vine dintr-o altă sursă de venit, mai exact crescător de ovine.

Se pare că în localitatea Balsa, Heius a dezvoltat o mică afacere care probabil l-ar face și pe Becali invidios. Așa se face că de acolo câștigă anual suma de 14.100 de lei. De asemenea vicepreședintele ANAF mai încasează și dividende în valoare de 20234 de lei.