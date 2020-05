Afacerea Euthyrox, pas cu pas. De ce nu știe ANM unde sunt medicamentele?

Din anul 2010 nu a mai existat criză de Euthyrox pe piața farmaceutică. Acum e subiect de presă de circa trei luni și autoritățile tot n-au rezolvat cu aprovizionarea. Bolnavii diagnosticați cu boli ale tiroidei nu înțeleg de ce sunt mințiți că pastilele există în farmacii. Am strâns date, am investigat în mediile de afaceri, am făcut conexiuni cu o altă anchetă despre import-exportul de medicamente și am ajuns la concluzia că avem de a face cu afacere dubioasă, cu implicații politice.