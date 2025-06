Social Aeroportul Eugen Doga: O decizie aprobată de familie și susținută de autorități







Aeroportul Eugen Doga ar putea deveni noul nume oficial al Aeroportului Internațional Chișinău. Inițiativa a fost lansată la scurt timp după moartea marelui compozitor. Ideea a fost bine primită de opinia publică, dar și de familia acestuia. Soția maestrului, Natalia Doga, și-a exprimat deschis susținerea.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a vizitat familia îndoliată. După întâlnirea cu Natalia Doga, șefa statului a anunțat public sprijinul pentru redenumirea aeroportului. Potrivit ei, este un gest firesc de recunoștință față de un artist care a dus numele țării în toată lumea.

Sprijin total din partea familiei Doga

„Astăzi am fost în vizită la doamna Natalia Doga. I-am transmis sincere condoleanțe și am vorbit despre moștenirea Maestrului Eugen Doga. Am discutat despre propunerea de a redenumi Aeroportul Internațional Chișinău în Aeroportul Eugen Doga. M-am bucurat să aflu că susține inițiativa. Îndemn Guvernul să aprobe cât mai curând această decizie, ca un semn de respect pentru un geniu care a dus numele Moldovei în întreaga lume”, a scris Maia Sandu pe pagina sa de Facebook.

Natalia Doga a declarat că ar fi onorată ca poarta aeriană a țării să poarte numele soțului său. Ea consideră propunerea un omagiu demn și emoționant. În opinia ei, numele Eugen Doga este asociat cu Moldova în întreaga lume. Astfel, această inițiativă ar transforma aeroportul într-un reper cultural.

Fonduri pentru păstrarea moștenirii culturale

Totodată, Maia Sandu a anunțat că va dona premiul internațional „Franz Josef Strauss”. Este vorba despre o sumă de 10.000 de euro. Banii vor fi folosiți pentru conservarea și valorificarea operei lăsate de maestrul Doga.

Șefa statului a cerut Ministerului Culturii să elaboreze un plan pe termen lung. Scopul este asigurarea unui viitor solid pentru patrimoniul muzical al lui Eugen Doga. Acesta include creații celebre de muzică simfonică, de film și de balet.

Moartea unui titan cultural

Eugen Doga a murit pe 3 iunie 2025, la vârsta de 88 de ani. A fost o figură emblematică a muzicii moldovenești și internaționale. A compus lucrări care au emoționat generații întregi, din Europa până în Asia și America Latină.

Redenumirea în Aeroportul Eugen Doga ar însemna mai mult decât un nou nume. Ar deveni un simbol al respectului, al recunoștinței și al mândriei naționale.