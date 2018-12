AEGIS, cel mai performant sistem de apărare antiaeriană asigură liniştea Europei. Care este reacţia Moscovei

Thomas B. Modly, adjunctul secretarului Forţelor Navale ale SUA ma declarat joi că România şi întregul continent european sunt apărate prin sistemul de apărate antiaeriană Aegis.





Oficialul american, aflat într-o vizită în ţara noastră, a răspuns astfel unei întrebări referitoare la recenta testare cu succes, în Hawaii, a unei noi rachete de interceptare (Standard Missile 3 Block IIA (SM-3 IIA)), în cadrul sistemului de apărare antiaeriană Aegis, test calificat drept semnificativ pentru viitorul operaţiunilor de apărare antirachetă multi-rol, potrivit agerpres.ro

Pe de altă parte, Thomas B. Modly s-a referit la evenimentele recente din regiunea Mării Negre, unde la 25 noiembrie trei nave ale Forţelor navale ucrainene cu 24 de marinari la bord au fost capturate de gărzile de coastă ruse în timp ce se pregăteau să intre în Strâmtoarea Kerci pentru a ajunge în Marea Azov, pe motiv că ar fi încălcat frontiera maritimă a Rusiei. ''În legătură cu aceste acţiuni specifice întâmplate recent, nu este îngrijorător doar pentru această regiune şi pentru România, ci pentru ţări din toată lumea atunci când există anumite state care acţionează într-o manieră agresivă, care încalcă anumite norme şi standarde privitoare la modul de operare pe oceane. Avem reguli, acorduri pe care ţările trebuie să le urmeze şi să le respecte'', a spus Modly. El a explicat că operaţiunile forţelor americane în regiune se desfăşoară sub comandamentul Flotei a VI-a americane, fără a preciza însă dacă SUA intenţionează sau nu să trimită nave în Marea Neagră. Un alt subiect abordat a fost intenţia Washingtonului de a se retrage din Tratatul privitor la forţele nucleare intermediare (INF). Oficialul american a menţionat că motivul pentru care preşedintele (Donald Trump) a luat ''decizia de a informa guvernul rus că va avea loc o retragere din INF a fost reprezentat în mare parte de anii la rând de încălcare a acestui tratat'' de către Rusia. ''Obiectivul nostru final este de a-i face pe ruşi să respecte din nou tratatul. Nu vrem ca asta să se transforme într-o confruntare, nu vrem să se transforme într-o situaţie în care noi trebuie să contracarăm acea măsură prin a face ceea ce au făcut ei. Am dori (ca ruşii, n.red.) să vadă mai degrabă că suntem serioşi, şi suntem serioşi, şi să îi facem să respecte din nou tratatul, pentru că noi credem că acest tratat este un element stabilizator şi este, evident, în interesul tuturor ca noi să menţinem această stabilitate'', a spus el.

