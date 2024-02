Adriana Bahmuțeanu nu vrea copii cu actualul soț: „Mie nu mi se pare ok”

Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit că nu își dorește să aibă copii cu actualul soț. Motivul pentru care nu mai vrea acest lucru este pentru că vârsta nu-i mai permite acest lucru. Vedeta are doi băieți cu Silviu Prigoană și, la rândul său, George Restivan, are o fată și un băiat.

De ce nu vrea Adriana Bahmuțeanu copii cu actualul soț

„Și-o dori George un copil, dar nu alături de mine, că eu nu mai fac copii la vârsta mea. Mie nu mi se pare ok ca la 50 de ani să mai faci copii și să îi crești și să îi susții când au cea mai mare nevoie. Gândește-te cum aș arăta eu la 70 de ani, cu un copil de 20 de ani, care nu mai e copil e adolescent, e un tânăr care are nevoie de susținere, de suport, de bani, de energie, ca să își facă un drum în viață.

Eu cred că fiecare lucru se face la timpul lui și nu după scripturi. Dacă până acum lui i-a dat Dumnezeu un copil și mie doi, e bine să ne mulțumim cu atât, să îi creștem frumos pe cei pe care îi avem. Așa da, ca să batem recordul de cea mai în vârstă mamă sau cel mai în vârstă cuplu, dar, dar altfel nu ai cum. La 70 de ani ești cam sleit de putere, cam bătrân. La școală o să îl întrebe dacă a venit cu bunicul și de fapt e cu tata.

Nu e ok, există un timp pentru fiecare lucru în viață. L-ai depășit, la revedere. Eu îmi doresc să îmi văd copiii mari și să călătoresc foarte mult. Nu cred că aș mai avea răbdare să schimb scutece acum, decât dacă îmi fac nepoți unul dintre băieți. Deja George este bunic cu prima fiică. E complicat la o vârstă, deci răspunsul e nu”, a declarat Adriana Bahmuțeanu pentru WOWbiz.

A pierdut o sarcină

Un episod dureros din viața personală a Adrianei Bahmuțeanu este pierderea unei sarcini, înainte de a-și cunoaște actualul soț.

„Da, am pierdut un copil și am trecut foarte greu peste, dar există o lege a compensației, fiindcă în viața mea a apărut Blake, băiețelul lui George, și acum sunt fericită că am trei băieți”, a spus Adriana Bahmuțeanu, conform Viva.

Ce regrete are Adriana Bahmuțeanu legat de rolul de mamă

Adriana Bahmuțeanu are doi băieți din căsătoria anterioară, Eduard și Maximus, care locuiesc în casa fostului ei soț, Silviu Prigoană. Vedeta susține că are regrete legate de rolul de mamă, remarcând că îi pare rău că nu a petrecut mai mult timp cu ei pe vremea când aceștia erau mici.

Cei doi copii au fost crescuți în principal de mama jurnalistei, care a fost de mare ajutor în acea perioadă. Adriana lucra intens și nu avea suficient timp să fie alături de ei, însă bunica lor a fost cea care le-a oferit un mediu stabil și sigur.

„Și mi-aș fi dorit să am mintea de acum și să fie ei mici, ca să îi cresc mai frumos decât i-am crescut. Cred că pe lumea asta a trebuit să învăț ce înseamnă răbdarea, fiindcă la început nu am avut răbdare cu ei. În timp am învățat că răbdarea este importantă”, a spus vedeta pentru revista viva.ro.