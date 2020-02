„Înteleg că PSD, Pro România si ALDE ar dori să facă o astfel de propunere (poate sprijiniți de UDMR). Iohannis vorbește de democrație dar ignoră pozitia partidelor în criza pe care el a creat-o și se ante-pronunță in legătură cu rezultatul consultărilor. In plus, face acuzații și jignește un partid politic. Jigneste și actualul parlament”, a scris Adrian Năstase.

Apoi, fostul politician a susținut că în „aceste condiții” există totuși un „remediu”. Este vorba de articolul 95 din Constituție-suspendarea președintelui.

„Propunerea de suspendare poate fi initiată de o treime din parlamentari iar suspendarea poate fi decisă cu majoritatea acestora, după consultarea CCR. Presedintele, in această situatie, poate da explicatii Parlamentului cu privire la faptele ce i se impută”.

El a conchis amintind de articolul 98 din Constituție care precizează că, în cazul demiterii președintelui, interimatul este asigurat de președintele Senatului sau de cel al Camerei Deputaților.

