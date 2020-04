EvZ: Domnule Adrian Ionel, în luna februarie spuneați că nu suntem pregătiți pentru o criză provocată de Coronavirus. S-a dovedit că ați avut dreptate. De ce nu am fost pregătiți? Nu au fost alocați bani? Nu s-a gândit nimeni să facă stocuri?

Adrian Ionel, director Unifarm: Declarația mea a fost cumva scoasă din context. M-am referit atunci la faptul că stocul de produse era zero. Și am mai spus că așa a fost în fiecare an. Pentru că nimeni nu a gândit în perspectivă. Și asta la nivel global, nimeni nu a gândit un scenariu de genul: Ce ar fi dacă…

În fiecare an însă noi am cerut fondurile necesare pentru a crea stocuri și de consumabile și de medicamente. Există hârtii în acest sens. Însă nimeni nu s-a gândit că se va ajunge aici. Nu e acum momentul să “dezgropăm morții”, ci să fim constructivi.

Dealtfel dacă ne uităm în toate țările afectate, cam nimeni nu a fost pregătit pentru o asemenea amploare a crizei. Important e că în 16 martie Guvernul ne-a alocat banii necesari și într-un târziu am putut să pornim rapid procedurile de achiziție pentru tot ce era nevoie.

EvZ: În condițiile declarării stării de urgență, procedurile de achiziție s-au simplificat și puteți cumpără mai ușor. Ați reușit să aduceți măști și combinezoane de protecție când o serie de țări au oprit exporturile pentru astfel de produse?

Adrian Ionel, director Unifarm: Este un veritabil război pe materiale de protecție, în special în piață din China. De la ora la ora, dacă nu sunt blocate și plătite în avans, și uneori chiar și în aceste condiții, stocurile cresc că preț și sunt acaparate efectiv de traderii altor țări.

Într-o piață cu peste 100 de țări care concurează în achiziții, am făcut că România să conteze și să reușească achiziții de top, alături de Germania, Franța, SUA și Italia. Suntem între primii cinci actori în această piață. Urmează să sosească în România volume mari de mărfuri contractate în această perioada. Dar nouă ne place să “vorbim” mai mult prin fapte. Și vor urma…

Stocurile de materiale de acest gen se volatizează de la o oră la oră, pentru că s-a creat o isterie în masă pe acest subiect, dar ce pot să vă spun e că noi am blocat o cantitate suficientă de dezinfectant și avem și o comandă foarte serioasă de măști chirurgicale, combinezoane și teste PCR.