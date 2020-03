Cu toate acestea însă, există alternative pentru a face aceste săptămâni de izolare cu adevărat memorabile și nu singur ci alături de cineva…virtual. Soluția este simplă și nu-ti trebuie decât un calculator, tablet sau telefon.

Să cunoști oameni noi în timp ce stai în izolare necesită ceva creativitate, curaj și spontaneitate, ceea ce este de fapt un lucru minunat. Pentru că trebuie să-ți lași imaginația să zboare fără limite, poate să ieși puțin din zona ta de confort, dar mai ales să interacționezi cu persoana din spatele ecranului într-un mod în care nu ai face-o dacă nu ai avea anumite restricții.

Experții în dating DaTech Media operează mai multe site-uri de întâlniri și a introdus conceptul de sugar dating în România

Sugar daddies și sugar babies dezvăluie cum anume interacționează și cunosc oameni noi, chiar în timp ce susțin distanțarea socială și sunt izolați la domiciliu.

D-24 ani, Sugar Baby: „Având în vedere situația actuală, ne adaptăm. Video call urile au câștigat mult teren. Dar și conversațiile în scris. Cu puțină imaginație, totul a decurs perfect, deschizând noi orizonturi și interesante punți ale plăcerii”

A- 23 ani- Sugar Baby: „Am avut prima întâlnire cu cineva de peste hotare. Ei… o întâlnire virtuală, evident. Un italian șarmant care m-a măgulit pe toată durata conversației. Nu am făcut nimic special, ci doar am vorbit despre ce se întâmplă în lume la momentul actual. Ideea este că nu aș fi interacționat niciodată cu cineva din altă țară. De regulă prefer să vorbesc cu cineva din orașul meu, pentru a facilita întâlnirea. Însă acum nu avem voie să ieșim din casă dacă nu avem un motiv întemeiat, așa că nu face o mare diferență cu cine te aventurezi în conversații. Dacă nu ar fi fost cu izolarea la domiciliu, nu m-aș fi gândit niciodată să caut interlocutori de conversație peste hotare. Și mă bucur că am procedat așa. Acum știu care este prima destinație după ce se vor deschide iar granițele.”

E-21 ani- Sugar Baby: „Am avut mai multe întâlniri virtuale până acum. Una dintre cele care mi-a plăcut cel mai mult, a fost cu un bărbat care mi-a propus sa jucăm jocul „Niciodată nu am…” pe pahare de vin. De îndată ce ne-am amețit, enunțurile au devenit mai îndrăznețe. Singurul regret e că nu eram unul lângă celălalt.”

G-39 ani- Sugar Daddy: „ Am o sugar baby cu care mă întâlnesc în mod regulat. Faptul că acum nu ne putem întâlni fizic, sunt de părere că a dus relația noastră la un alt nivel. Pentru că ne-a făcut să ne gândim cum putem face gesturi mici de generozitate de la distanță și să-i arătăm celuilalt că de fapt îl cunoaștem și între noi nu e o relație bazată doar pe atracția fizică. Și astfel, a venit cu ideea de a comanda take-away unul pentru celălalt. A fost o surpriză să primesc mancare la ușa casei mele și să aflu motivul pentru care ea s-a gândit ca mie mi-ar place acel fel de mâncare. E un sentiment aparte când cineva îți este alături, chiar dacă fizic nu e lângă tine.”

I-45 ani- Sugar Daddy: „Nu voi dezvălui multe, doar că, după conversații lungi și sexting, am decis în sfârșit să avem prima noastră întâlnire pe video call. Am să las loc de interpretări.”

M-20 ani, Sugar Baby: „Izolarea la domiciliu nu mi-a afectat viața amoroasă pentru că nu caut pe cineva cu care să formez un cuplu. Din contră, caut doar să vorbesc, să descopăr oameni, pasiunile și credințele lor. Mulți dintre prietenii mei folosesc această perioadă pentru a învăța ceva nou. Așa că m-am gândit să îmbin și eu utilul cu plăcutul și să-mi îmbunătățesc engleza cu un nativ. ”

„În era digitalizata în care trăim, interacțiunea cu ceilalți nu mai reprezintă o problemă, nici măcar atunci când suntem izolați la domiciliu. Datingul online este alegerea evidentă a celor singuri, care acum fie folosesc acest timp pentru a-și planifica întâlnirile după anularea măsurilor de urgență, fie își folosesc creativitatea și se întâlnesc virtual printr-un apel video. Devine mult mai ușor astfel să „pleci” de la întâlnire dacă nu îți face plăcere, sau nu te simți confortabil. Pur și simplu îți iei politicos la revedere și închizi apelul. Nu trebuie să stai din complezență, sau să găsești scuze pentru a te retrage. Mai mult decât atât, este de 10 ori mai sigur să faci cunoștință virtual. În fond, toate întâlnirile noi ar trebui să înceapă astfel”. Alexandra Olariu- DaTech Media, Digital Marketing Manager

De la instituirea stării de urgență în Romania, traficul pe sugardaters.ro a crescut exponential și s-au creat cu 65% mai multe profile. Ceea ce este interesant și trebuie menționat, este faptul că platforma devine accesată cel frecvent în intervalul clasicului program de lucru. Ce înseamnă asta? Cel mai probabil că oamenii vor să interacționeze și să se conecteze cu persoane noi, chiar și în timpul orelor de lucru.

