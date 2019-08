Acesta este și motivul pentru care Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol nu au rupt, definitiv, relația. Chiar dacă au divorţat, Ioana și Alexandru vorbesc aproape zilnic. Și, mai mult, au sărbătorit ziua Ruxandrei împreună.

„Am sărbătorit ziua Ruxandrei acasă la noi, cu familia, prieteni și colegi de-ai ei. Au fost și mama, sora mea cu fiica ei, cumnata și bunicul din partea lui Alexandru. Și Alexandru, bineînțeles. Am decorat totul frumos, cu tematica Harry Potter. Ne-am făcut tatuaje cu henna și codițe colorate și am avut și animatori.Și duminică am ieșit în oraș toți trei. Noi oricum vorbim aproape zilnic. Adică nu mai am nicio problemă să-l văd pe Alexandru sau să comunic cu el. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt clare. El este tatăl copilului meu și îmi doresc ca Ruxi să fi fericită”, a declarat Ioana Ginghină

Ioana Ginghină spune că Alexandru Papadopol suferă foarte mult fiindcă nu poate fi mai des lângă fetiță, însă are un program foarte încărcat.

„Am stabilit la divorţ că fiecare dintre noi va petrece două weekend-uri pe lună cu Ruxi şi câteva zile în timpul săptămânii, însă Alexandru are un proiect acum, filmează foarte departe de Bucureşti şi nu se poate ţine de program. Şi iar, pot să spun, am avut dreptate. Însă ne vom vedea sâmbătă, de ziua Ruxandrei şi am înţeles că şi duminică vom merge undeva, toţi trei. Ei acum suferă puţin, amândoi. Alexandru pentru că nu mai are o relaţie apropiată cu Ruxandra, fetiţa îşi doreşte să se apropie, dar nu ştie cum şi eu sunt la mijloc şi încerc să fac o mediere. Dar o să fie bine, sunt sigură, pentru că Ruxi este un copil extrem de înţelept şi de matur. Ea a fost întotdeauna un copil special, poate şi pentru că am luat-o întotdeauna cu mine peste tot”, a mărturisit Ioana Ginghină, potrivit cancan.ro

