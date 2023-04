Adevărul despre eliminarea Biancăi Patrichi de la Survivor România. Fosta concurentă se simte nedreptățită

Bianca Patrichi a fost eliminată în ediția de miercuri, 26 aprilie 2023, a emisiunii Survivor România. După ce a păsărit competiția, concurenta a declarat că nu merita asta și că ceilalți participanți s-au aliat împotriva ei.

Bianca Patrichi i-a criticat aspru pe Războinicii care au eliminat-o și a declarat că și-a pierdut încrederea în ei.

„Unii să ajungă doar pe jocuri din astea strategice, și alții, care sunt corecți, să plece acasă. Care poate au mai multe șanse, ca oameni fiind, social și sportiv… Dacă tu erai în locul meu, cred că aveai același punct de vedere. Și faptul că ai venit la mine la bancă să-mi spui că nu merită nicio lacrimă, nu ai făcut decât să confirmi că eu voi fi următoarea la nominalizare. Eu nu am nevoie de gesturi de la absolut nimeni care nu crede în gesturile pe care le face. Aș vrea din tot sufletul, dacă nu credeți în felicitările pe care mi le-ați dat pe traseu, să n-o mai faceți. Vă rog eu din tot sufletul. Am fost un vot strategic pentru grup, pentru voi? Te duci în fața publicului și zici: E alta la rând”, s-a plâns Bianca Patrichi în emisiunea de la PRO TV.

Bianca Patrichi, mesaj dur după eliminare

Bianca Patrichi consideră că Războinicii nu avea de ce să o propună spre eliminare și că este extrem de dezamăgită. Blodina a recunoscut că aproape a plâns când a aflat că trebuie să plece din Republica Dominicană.

„Mi se pare că este lipsă de respect, pentru public și pentru mine. Aș fi vrut să spui un motiv. Acum, dimineață, au dat-o că era strategic. Sunt atât de evazivi, încât mă obosesc. Nu știu dacă săptămâna asta e neapărat ultima sau penultima a mea aici. Dar, na…Îmi vine să plâng.

Pentru că nu mi se pare corect. Pentru că am dat tot ce am avut mai bun să evoluez. Și să vină niște oameni pentru că așa li se pare lor că e în interesul lor…să-mi taie craca gratuit”, a mai spus Bianca Patrichi.