Adevărul despre băutură: cum îți afectează cu adevărat alcoolul organismul

Prima înghițitură de alcool își poate face efectul aproape imediat ce ajunge în gură, dar acest lucru se poate datora mai degrabă așteptărilor decât alcoolului în sine. Alimentele pot încetini absorbția alcoolului, așa că, dacă se bea pe stomacul gol, acesta își face efectul mult mai repede. Alcoolul pune în funcțiune sistemul Gaba, ajutându-ne să ne relaxăm și să ne simțim mai sociabili.

De asemenea, el eliberează dopamină, endorfine și afectează cortexul prefrontal, ceea ce face ca judecata să fie afectată și mișcarea să fie perturbată. De asemenea, afectează ficatul, ducând la scăderea tensiunii arteriale și la deshidratare. Pentru a măsura consumul de alcool se folosesc alcoolteste.

Dimineața de după o noapte lungă în oraș poate începe cu mahmureală din cauzadeshidratării, a iritației stomacale și a unui dezechilibru al electroliților. Soluția constă în a mânca înainte de a bea, a bea multă apă, a lua un supliment de electroliți, a consuma alimente antiinflamatorii care conțin acizi grași omega-3 și a face un duș rece pentru a crește nivelul de adrenalină și dopamină.

Cu toate acestea, o scufundare în apă rece în timp ce ești încă beat ar putea provoca hipotermie sau mai rău. Alcoolul poate avea o serie de efecte pe termen lung, inclusiv suprasolicitarea, scurtarea somnului și creșterea în greutate. De asemenea, poate provoca dilatarea permanentă a vaselor de sânge și creșterea în greutate, precum și acumularea de grăsime viscerală în jurul taliei. De asemenea, poate afecta sinteza proteinelor musculare, sistemul imunitar și starea de spirit, precum și hormonii. Consumul de alcool pe termen lung poate duce la boli de ficat și demență, precum și la perturbarea creșterii de noi celule cerebrale.

Reducerea consumului de alcool este, de asemenea, recomandată pentru a reduce riscul de demență. Orientările oficiale privind consumul de alcool se referă la un consum de alcool cu „risc scăzut”, nu la un consum „sigur”.

Cele mai recente recomandări ale guvernului britanic sugerează o limită de 14 unități sau mai puțin, repartizate pe parcursul săptămânii. Cu toate acestea, nu există un prag unic de consum care să decidă dacă cineva ar putea avea probleme din cauza alcoolului. Pentru a evalua dacă o persoană prezintă un risc mai mare de a avea probleme cu alcoolul, testul de identificare a tulburărilor legate de consumul de alcool este un instrument de screening util, format din 10 întrebări.

Consumul lent de alcool pe parcursul unei săptămâni poate reduce riscurile acute, cum ar fi accidentele și mahmureala, dar nu este recomandabil în ceea ce privește formarea unui obicei. Pentru a pune în balanță micile riscuri pentru sănătate ale unui consum redus și faptul că un pahar de roșu cu câțiva prieteni rămâne mult mai plăcut decât celelalte riscuri pentru sănătate la care ne expunem în mod curent, Nutt sugerează două lucruri: să fii conștient de cât de mult bei și să nu bei niciodată o băutură care nu îți „dă valoare”.

