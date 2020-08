Deși a afirmat în repetate rânduri că vrea să-și încheie cariera la FC Barcelona, club la care a evoluat din copilărie și cu care a câștigat tot ce se putea, Lionel Messi (33 de ani) vrea să se despartă de gruparea catalană.

„Roș-albaștrii” stau pe un butoi de pulbere după ce au fost eliminați, umilitor, din sferturile de finală ale Ligii Campionilor, de Bayern Munchen, cu un năucitor 2-8. Conducerea vrea să reformeze echipa din temelii, iar superstarul argentinian, considerat de mulți specialiști cel mai mare fotbalist din istorie, vrea să-și găsească o altă echipă. Și asta nu din vara anului 2021, ci chiar în perioada următoare.

Intențiile lui Messi au fost dezvăluite de ziaristul Marcelo Brechner, cel care în 2017 a obținut știrea exclusivă care anunța transferul lui Neymar de la Barcelona la PSG.

Însă, Graham Hunter, expert în fotbalul spaniol, crede că oficialii Barcelonei vor face tot ce le stă în putință pentru a împiedica plecarea marelui fotbalist. „Nu vor să rămână în CV cu faptul că l-au pierdut pe Messi. Plus că el are 33 de ani, mai poate evolua încă vreo 3-4 ani la nivel înalt.”, a spus Hunter, conform The Sun.

Messi ar vrea să aleagă un club la care are șanse mari să câștige Liga Campionilor și nu este interesat neapărat de partea financiară.

„Ideea mea e să mai stau mulţi ani. Întotdeauna am gândit aşa şi nu s-a schimbat nimic. E clar că ideea mea e să îmi închei cariera la Barca, în special pentru ceea ce simt pentru club şi pentru familia mea. Suntem foarte fericiţi la Barcelona.

Încă din copilărie am visat să joc la Newell’s, pentru ceea ce înseamnă fotbalul în Argentina, dar uneori familia trebuie să aibă prioritate. Nu mi-ar plăcea să stric prieteniile pe care copiii mei şi le-au construit aici, aşa cum mi s-a întâmplat mie când eram copil”, spunea Messi în 2019.