ADEVĂRUL Despre HALEP. Decizia luată i-ar putea aduce SFÂRȘITUL

Adevărul despre Simona Halep a ieșit la iveală. A luat o decizie care i-ar putea aduce sfârșitul carierei. Cu ce se confruntă legenda tenisului?





Colaborarea dintre Simona Halep și Darren Cahill s-a încheiat, iar campioana noastră va începe noul sezon fără antrenor. Andrei Pavel, care a pregatit-o pentru o scurtă perioadă pe constănțeancă, o sfătuiește să-ți angajeze cât mai repede un antrenor.

„E decizia ei, dar nu cred ca o sa stea foarte mult. Sigur ca a acumulat experienta, dar e decizia ei, înca o data. Cred ca îi trebuie un antrenor, poate înca n-a gasit ceea ce a vrut, însa e greu singur. Eu am facut-o o perioada si a fost destul de greu. Îti trebuie un antrenor”, a declarat Pavel.

Antrenorul lui Marius Copil recunoaște totuși că deciziile luate pâna acum de Simona Halep au fost inspirate și au ajutat-o să progreseze, scrie BZI.

„Ea a luat tot timpul decizii incredibile, asa a ajuns numarul 1, deci am încredere în deciziile ei", a precizat Pavel. În schimb, Andrei Pavel a evitat sa vorbeasca despre o revenire în echipa Simonei. "Zvonuri, n-am nicio legatura cu asta. Eu sunt cu Marius Copil, noi am început din vara, de la Cincinnati, înainte de US Open, si vom lucra împreuna si anul care vine. De acolo nu s-a schimbat absolut nimic”, a spus Andrei Pavel.

BOMBA in televiziune! Revine pe sticla, saptamana viitoare, cand nimeni nu se mai astepta!

Pagina 1 din 1