Aderarea României la Schengen. Miniștrii de Interne și Justiție ai UE s-au reunit într-un nou Consiliu JAI

Numai că, subiectul aderării României și Bulgariei la Schengen nu se află pe agenda JAI, deși exista posibilitatea să fie inclusă miercuri, atunci când a avut loc reuniunea Comitetului reprezentanţilor permanenţi pe lângă Uniunea Europeană (COREPER).

Cu referire la subiect, Anitta Hipper, purtătoarea de cuvânt pentru Afaceri Interne a Comisiei Europene, a spus recent că aderarea celor două țări la spațiul de liberă circulație rămâne printre prioritățile Comisiei Europene, punctând că ambele state îndeplinesc toate condițiile necesare încă din 2011.

Principalele subiecte de pe agenda Consiliului JAI

La secțiunea activităţilor fără caracter legislativ de pe agenda Consiliului se regăsesc: „Situaţia generală a spaţiului Schengen” (Funcţionarea spaţiului Schengen şi viitorul politicii privind vizele) şi „Intrarea în funcţiune a Sistemului de Informaţii Schengen (SIS) consolidat”, dar fără mențiuni cu privire la România și Bulgaria.

„Comisia Europeană rămâne în legătură strânsă cu preşedinţia Consiliului (Uniunii Europene) pentru a aborda extinderea Schengen. Comisia continuă să fie pregătită pentru a sprijini activ preşedinţia (Consiliului UE) astfel încât o decizie să poată fi luată în 2023 atât pentru România, cât şi pentru Bulgaria. Poziţia Comisiei este clară: aderarea deplină a României şi a Bulgariei la spaţiul Schengen rămâne o prioritate pentru Comisia Europeană.

Ele îndeplinesc toate criteriile începând din 2011. Misiunile de informare din octombrie şi o misiune complementară de informare în noiembrie 2022 au consolidat disponibilitatea ambelor ţări”, a menţionat reprezentanta executivului comunitar, potrivit Agerpres.

Lucian Bode, despre obiectivul României

Și ministrul de Interne român a fost prezent joi la Bruxelles, acolo unde şi-a exprimat convingerea că intrarea ţării noastre în Schengen va spori substanţial siguranţa frontierelor externe ale Uniunii Europene, a frontierelor Schengen şi a cetăţenilor Uniunii Europene.

„În intervenţia pe care eu am avut-o, am solicitat finalizarea procesului de extindere a spaţiului Schengen prin aderarea României la Spaţiul Schengen în acest an, în anul 2023. Argumentele vă sunt cunoscute tuturor. Aş sublinia doar un singur aspect, cel pe care l-am subliniat şi în intervenţia mea”, a declarat ministrul Lucian Bode pentru jurnaliştii români prezenţi la reuniunea Consiliului JAI.

Totodată, acesta a salutat intervenția miniștirilor UE, care și-au reafirmat cu această ocazie sprijinul pentru țara noastră în acest proces, potrivit aceleiași surse.