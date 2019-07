Adelina Pestrițu a spus „DA”. A luat o decizie grea în privința numelui

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea au spus cel mai important „DA” din viața lor, pe data de 3 iulie, în fața Ofițerului Stării Civile. Fosta prezentatoare de televiziune și partenerul ei de viață și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii intime, la care au participat doar nașii celor doi. Despre decizia de a nu invita pe nimeni, dar și despre numele pe care îl va purta de acum înainte, vedeta a vorbit pe blogul ei.





După un botez pus la punct în cel mai mic detaliu, la care au participat peste 300 de invitați, iată că a venit și celălalt pas important din viața lor, oficializarea unei frumoase povești sentimentale. Cu toate că nunta religioasă va avea loc abia la sfârșitul lunii, cei doi au hotărât, totuși, să grăbească puțin lucrurile, așa că au depus actele la Starea Civilă și astfel primul pas a fost făcut.

„Am ales să nu invităm pe nimeni, pentru că am fi fost obligați de context să facem o selecție a prietenilor noștri și fără să ne dorim, să-i supărăm pe ceilalți. Nu am vrut să facem separatisme. Evident, bazat pe faptul că oricum marea petrecere va fi în doar 2 săptămâni și jumătate și chiar nu avea sens să ii punem din nou pe drumuri. Am fost doar noi împreună cu nașii, după cum ne-am și dorit. Totul a fost concentrat pe importanța evenimentului și nu am respectat nicio tradiție cu flori și orez. Pentru noi, acest pas înseamnă pur și simplu oficializarea în acte a relației noastre și chiar am vrut să fim doar noi. Actele s-au semnat în doar cateva minute, am râs, am glumit, am pozat frumos pentru albumul nostru de nuntă și am fugit alături de nași să facem planurile pentru ceea ce urmează”, a scris Adelina Pestrițu pe blog.

„O fac și din iubire pentru soțul meu”

Deși în buletin va prelua numele soțului ei, Adelina își dorește să rămână tot Pestrițu pentru admiratorii ei, astfel a decis că nu își va modifica numele pe rețelele de socializare. „Probabil mulți vă întrebați cum o să mă numesc în buletin și cum va trebui să mă numiți voi de acum încolo. Vă anunț cu drag că Adelina Ioana Pestrițu, deși în acte am preluat și numele soțului meu, Șteblea. Această preluare de nume a fost făcută pentru a purta același nume de familie și cu fetița noastră, iar dacă vom fi nevoiți să călătorim peste hotare, să fie mai ușoară treaba birocratică, dar evident și din iubire pentru soțul meu. În spațiul public și pe rețelele de socializare rămân aceeați ca și până acum, așa cum deja mă cunoașteți de peste 9 ani. Acum că suntem într-adevăr soț și soție, nu ne rămâne decât să așteptăm emoționați evenimentul din 20 iulie. Am pregătit o mulțime de surprize pentru invitații noștri”. Așa a încheiat Adelina mesajul transmis fanilor.

Rochii de lux pentru mamă și fiică

Cununia religioasă și petrecerea vor avea loc în data de 20 iulie și așa cum ne-a obișnuit, bruneta s-a ocupat de marele eveniment până la cel mai mic detaliu, de la restaurant până la ținutele care vor fi purtate atât de ea, cât și de micuța Zenaida. Atât mama, cât și fiica vor purta două rochii lucrate manual de un brand internațional de lux. „Mi-am ales două rochii tare frumoase, cel puţin în viziunea mea. Cred că asta este tot ce contează când vorbim de o mireasă, să se simtă preţioasă şi să fie îmbrăcată exact cum se simte ea frumoasă. Cu siguranţă vor exista păreri pro şi contra, dar, pentru mine, rochiile pe care le voi purta pe 20 iulie sunt absolut perfecte”.

