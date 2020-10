Adelin Petrișor a mers în zonele de război în toate colțurile lumii, de unde a transmis acasă „povești” nu doar despre oamenii simpli, obișnuiți, ci și despre maii marii lumii. Jurnalistul a reușit să-i intervieveze, printre alții, pe Yasser Arafat, ayatollahul Mohammad Fadlallah, Muammar al Gaddafi și teroristul sârb Arkan.

Petrișor a povestit în cadul emisiunii „Dosare de presă”, pe evz.ro, că atunci când a făcut interviul cu Yasser Arafat, prima întrebare nu a pus-o jurnalistul ci chiar președintele palestinian. Acesta a vrut să știe ce au avut românii cu Ceaușescu.

De multe ori, Adelin Petrișor a fost ajutat în mod providențial de oameni importanți din zonele de conflict. Din dragoste pentru România, țară în care și-au făcut studiile universitare, aceștia l-au ajutat în momente dintre cele mai dificile.

„În Irak, eu am făcut un interviu cu unul dintre nepoții lui Saddam Hussein care conducea presa irakiană, printr-un medic irakian, care făcuse facultatea în România. Și așa se explică că eu am fost singurul jurnalist care a primit viză din România, să meargă când a început bombardamentul.

Noi am fost mai mulți, prin februarie 2003, se aștepta începerea războiului, era clară treaba, și am plecat de la TVR – eu eram de la Antenă-, de la Pro, mi se pare că de la Evz a venit cineva. Și mie mi-au dat viză cel mai greu. Când am ajuns acolo l-am cunoscut pe doctorul ăsta care m-a dus la șeful presei, nepotul lui Saddam Hussein, și omului i-am povestit ce am pățit cu viza.

Și, când am venit în București, primul lucru, am primit telefon de la Ambasada Irakului, m-am dus și mi-au pus viză. Ca să pot să plec. Că era clar că n-a început în februarie, dar a început în martie, până la urmă. Așa am ajuns eu să transmit, eu și Florin Dobre, să fim singurii jurnaliști români în timpul bombardamentelor, în 2003, în Bagdad. Nici ambasadă nu aveam, nu era picior de român pe acolo, oficial vorbesc”, a mais spus Adelin Petrișor.