Adela Popescu și Radu Vâlcan, secretul despre copiii lor

Deși numele celor trei băieți este cunoscut în mediul public, cei doi părinți celebri au decis să nu le facă publice și chipurile. Cel mai mare dintre băieți, Alexandru, are șapte ani. Fiul mijlociu, Andrei, are cinci ani, iar mezinul, Adrian, are doi ani.

Deși ambii părinți ai micuților sunt extrem de activi în mediul online, ei au făcut decizia radicală de a păstra anumite detalii private. Cei trei băieți ai cuplului sunt deja bine cunoscuți de către internauți, deoarece părinții lor povestesc năzbâtiile pe care le fac, însă foarte mulți fani ai vedetelor sunt curioși în legătură cu chipurile copiilor.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, decizie unanimă

Adela Popescu și Radu Vâlcan au luat decizia de a-și ține chipurile copiilor private. Întrebat referitor la această decizie, prezentatorul emisiunii „Insula Iubirii” a explicat faptul că fiecare dintre băieți va apărea pe internet în momentul în care își dorește acest lucru.

„Tot sunt întrebat de ce nu arătăm chipul copiilor. Doamne, este o întrebare atât de grea. Nu grea pentru mine, ci pentru că nu știu cum să răspund, să nu deranjez, să nu fiu înțeles greșit. Avem oameni aproape, chiar din familie, care nu o consideră o problemă. Nici eu nu o privesc neapărat așa. Doar că așa credem noi. Am convingerea că nu este meritul nostru că ei sunt. Ei sunt pentru că așa au vrut, au vrut ca noi să fim ai lor. Și, când vor dori, conștient, va fi decizia lor. Punct!”, spune Radu Vâlcan.

Prezentatorul TV a explicat faptul că suntem într-o eră digitală, iar acest lucru nu înseamnă neapărat că toată viața familiei sale trebuie să apară pe internet. Fii lui își vor face apariția pe rețelele de socializare în momentul în care își vor dori acest lucru.

Radu Vâlcan, un tată devotat

Prezentatorul TV a mai explicat și faptul că este un părinte foarte implicat în viața fiilor săi. Deși la început de drum, actrița a fost cea care se ocupa în principal de îngrijirea micuților, odată ce au mai crescut, bărbatul a devenit mai implicat.

„Categoric sunt mai autoritar, dar cu drăgălăşenie. E clar că eu ocup funcţia de polițist rău, dar cineva trebuie să o facă şi pe asta. E clar că sunt tată-de-copii-mai-mari, adică reuşesc să relaţionez mult mai bine cu ei de când au mai crescut. Prima perioadă am cedat-o mamei lor, aşa cum cred că e și normal. Culmea e că mă descurc mult mai bine când sunt doar eu cu ei, fără mama lor. Adică au un singur şef şi ştiu că nu e loc de întors”, a mai spus Radu Vâlcan.

De asemenea, bărbatul a mai precizat că el ocupă funcția de părinte autoritar în familie. Acest lucru este totuși pentru a asigura siguranța copiilor, potrivit Cancan.