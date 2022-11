Adda și secretul ascuns ani de zile. „Sunt bântuită de spirite”. Diagnosticul care ar fi dat-o peste cap

În urmă cu puțin timp, Adda s-a confruntat cu o boală gravă, anxietate, durere, frică și neputință. Procesul de vindecare a început, dar a aflat o veste greu de digerat. Ea a povestit că nu este doar bolnavă, ci aude și zgomote și este bântuită de fantome. Aceasta s-a dus la un specialist pentru a înțelege legătura cu spiritele malefice.

„Într-o noapte am auzit zgomote în casă, zgomote pe care le auzeam de mult timp, de ani întregi, dar care se intensificau în momentul în care mă opream din investigații. Alexuțu dormea în dreapta mea, am început să mă rog și să îmi fac cruce, apoi a trosnit puternic geamul”, a povestit Adda pe Instagram.

Adda a mai povestit că s-a speriat foarte tare și că a mers la un parapsiholog. Vedeta a aflat că este bântuită de spirite și că are mai multe puteri speciale.

„Adda, tu trebuie să accepți că ești specială și că simți energii și entități… Am aflat că sunt bântuită de spirite”, a mai povestit artista. Vedeta a mai declarat că nu a știut cum să digere informația, dar că mama sa i-a fost alături. Aceasta a sfătuit-o să se bucure de viață până în ultima zi.

„Cât timp trăiești, simte-te viu. Dacă iți e dor de ceea ce făceai, fă- o din nou. Mergi mai departe când toți se așteaptă să renunți. Nu accepta să se tocească tăria pe care o ai în tine”, a fost mesajul pe care Adda l-a primit de la mama sa, când simțea că nu mai poate.

Adda a lansat o carte despre viața ei

După ani întregi de coșmar, Adda a lansat prima carte despre suferința din viața ei. Soțul său, Cătălin Rizea, a declarat că este mândru de partenera sa și că va fi un nou început pentru familia lor.

„Sunt mândru de tine și te iubesc enorm! Prima ta carte și cu asta ai început un nou capitol. Ești un munte de creativitate și talent! Te iubesc!”, a scris Cătălin Rizea în mediul online.

Și Adda a avut un mesaj pentru fani după ce a văzut că multe persoane să regăsesc în povestea ei și că nu este singura care se confruntă cu greutăți.

„Sunt obosită, dar pentru prima dată după foarte mult timp simt o fericire care-mi inundă tot corpul, mă bucur foarte mult că am reușit să lansez cartea. Simt cumva că tot drumul până aici nu a mai fost așa greu, merită! Sunt recunoscătoare că ați comandat cartea în număr așa mare, e unic. Simt că acum am un nou început în față, că m-am eliberat și îmi doresc să vă ajute, să vă inspire. Am fugit o vreme de trecutul dureros, dar m-a prins din urmă, iar acum sunt mândră de el, mă bucur că pot să spun că nu mai am niciun regret. Vă mulțumesc pentru iubire, pentru respect!”, a spus Adda pe Instagram.