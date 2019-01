ACUZAȚII GRAVE la adresa magistraților. „Pensiile lor sunt o MITĂ!”

Pensiile mari ale magistraților reprezintă o mită oferită de politicieni, este acuzația gravă a jurnalistului Gabriel Gachi. Într-o postare pe Fcebook acesta acuză PSD că, în acest fel, scapă de dosare grele. O trecere în revistă a situației pensiilor speciale arată, însă, că magistrații au beneficiat de creșteri salariale sau a pensiilor indiferent de culoarea politică a celor aflați la guvernare





„PSD ii mituieste pe magistrati, iar acestia accepta spaga”, susține jurnalistul Gabriel Gachi în postarea de pe pagina sa de Facebook. El acuză că un procuror de 43 de ani și cu vechime de cinci ani se poate pensiona cu 3.500-4.000 de euro, la fel ca cei din Germania sau Franța. O scurtă trecere în revistă a situației pensiilor magistraților arată, însă, că astfel de creșteri au avut loc indiferent de ce partid era la guvernare, cel puțin din 2005 încoace.

Iată postarea lui Gabriel Gachi: „3.611 de fosti procurori si magistrati au pensie medie de 3.700 de euro, din cuantumul careia 90% e transfer de la bugetul de stat si doar 10% din contributiile proprii. Asta reprezinta un raport de 14 la 1 fata de pensia medie din Romania, ceea ce ar insemna ca in Germania un magistrat ar trebui sa aiba o pensie de 14.000 de euro. Or sunt de trei ori mai mici. Revelatia este ca PSD ii mituieste pe magistrati, iar acestia accepta spaga. 3.611 pensionari la un corp al magistratilor de 6.500 in total in Romania (55%). Deci foarte multi s-au pensionat in ultimii ani si au primit pensii medii de 17.000 de lei. Ei stiu ca apar ferestre prin care se pot pensiona inainte de 50 de ani (ultima trebuia sa fie acum, la 1 ianuarie, dar s-a amanat)! Ai 43 de ani, esti procuror si stii ca in 5 ani iesi din sistem cu 3.500-4.000 de euro si cu o viata in Romania care e mai ieftina decat in Germania sau in Franta. Astepti cuminte sa treaca anii si sustii tacit PSD. Pe langa pensionari, si cei 6.500 de magistrati activi au salarii tot de 3.500-4.000 de euro. E tot un mod de a le inchide gura. Multi nu fac nimic, decat accepta taxa de protectie de la Guvern si rezolva dosare marunte. Sunt dosare in Parchete in care nu se mai cere socoteala de 3 ani, DNA a ajuns sa faca 10 dosare pe luna la nivel national, iar judecatorii scriu motivarile la sentinte dupa 1 an. Subliminal, esti procuror cu 19.000 de lei salariu, vrei sa arestezi o retea de evaziune protejata de Codrin Stefanescu sau Liviu Dragnea, stiind, nu ca te ameninta Inspectia Judiciara, ci ca risti sa determini plecarea acestora de la Putere si sa nu mai ai garantia pensiei de 3.500 de euro de peste 5-6 ani. De ce ai face asta impotriva propriilor tale interese? Ceea ce nu spune nimeni este ca Justitia nu face scandal nu de frica, ci datorita multumirii sale sufletesti. Dragnea i-a cumparat pe toti cu salariile pentru care nu mai au stresul dinainte si cu pensiile speciale, egale cu ale nemtilor si ale francezilor, intr-o tara cu PIB-ul de 10 ori mai mic. Magistratii tac din gura pentru ca, in sinea lor, voteaza PSD. Voteaza pensia. 160 milioane de euro/an, pensiile a 3.600 de magistrate”.

Creșteri din anul 2005

