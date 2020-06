Reacție este extrem de dură a lui Codrin Ștefănescu după dezvăluirea lui Marcel Ciolacu despre faptul că DNA ar putea să „o salte” pe Viorica Dăncilă”. Codrin face trimitere la faptul că Marcel Ciolacu ar vrea să o trimită la puşcărie pe Dăncilă cu „ajutor de specialitate”.

”După ce i-a tras covorul de sub picioare, cu maxim ajutor de specialitate, Ciolacu vrea să o trimită și la pușcărie pe fosta lui șefă”, scrie Codrin pe social media.

Mesajul lui Codrin Ştefănescu:

„Dupā ce i-a tras covorul de sub picioare, cu maxim ajutor de specialitate, Ciolacu vrea sā o trimitā si la puscārie pe fosta lui sefā. In fata cāreia se ploconea cu respect si adoratie când era prim ministru, asa cum fācea si pe vremea lui Dragnea in fata sefului suprem.

Asta inseamnā sā fii absolvent de academie secretā! Si voi, unii dintre colegii mei, imi cereti sā sustin asa ceva? Glumiti„, acesta este mesajul postat pe contul peesonal de Facebook.

Reamintim că o anchetă a DNA privind folosirea fondurilor în campania electorală din 2019 de către PSD stă să explodeze înaintea alegerilor locale și parlamentare. Viorica Dăncilă ar putea fi chemată, dacă nu chiar „săltată” de DNA.

Ancheta pare una de amploare, pentru că DNA a solicitat mult mai multe documente, nu numai din campania electorală din 2019, ci și după acest moment, pentru a verifica modul în care au fost cheltuiți banii primiți de la buget, ca subvenție de către PSD. Această afirmație a fost făcută de către analistul politic Bogdan Chireac care s-a întrebat dacă este o verificare doar la PSD, sau este una mai amplă, la toate partidele politice care primesc subvenție de la stat.

„Informația că din conturile PSD au dispărut câteva milioane de euro părea ușor hazardată, însă partidul stă pe un butoi cu pulbere. Din toată povestea cu candidatura Vioricăi Dăncilă cei mai câștigați au fost consultanții. În 30 de zile de campanie, s-au cheltuit doar pentru campania online 600 000 de euro, o sumă enormă”, scria în noeimbrie 2019 evz.ro într-un articol intitulat : Exclusiv EVZ! 10 milioane de euro au dispărut din conturile PSD.