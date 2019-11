Potrivit unor surse politice din PSD, alegerile prezidențiale au fost scena celui mai mare jaf din istoria campaniilor electorale.

Aceleași surse spun că din conturile PSD s-au evaporat 2,5 mil euro pe lună din iunie până pe 24 noiembrie

Cine s-a ocupat de campania Vioricăi Dăncilă:

Vlad Tăușance

A revendicat o bună parte din victoria lui Klaus Iohannis din mediul online în 2014.

Susținător declarat al justiție și statului de drept (încă din 2014 – https://www.dcnews.ro/vlad-tau-ance-omul-din-spatele-succesului-online-al-lui-klaus-iohannis_459957.html).

Este un apropiat declarat al patronilor de la Colectiv (https://evz.ro/vlad-tausance-omul-care-s-a-ocupat-de-campania-online-a-lui-klaus-iohannis-socheaza-patronii-de-la-colectiv-au-facut-si-lucruri-bune.html)

A încercat să se poziționeze în zona anti-PSD a spectrului vieții publice (scrie pe Dilema Veche – https://dilemaveche.ro/autor/vlad-tausance ) și l-a susținut intens pe Klaus Iohannis în trecut. Acordă consultanță unor ONG-uri pe construirea imaginii credibilității și pentru vizibilitate. În 2019 a schimbat tabăra, a trecut de partea PSD.

Ca parte a acestui demers, Tăușance a susținut inclusiv un interviu (podcast – https://marianhurducas.ro/vlad-tausance-strategist-nu-ne-putem-astepta-la-o-dezbatere-din-partea-candidatilor-daca-noi-ca-societate-nu-avem-o-dezbatere/) în care a susținut-o vag pe Viorica Dăncilă încercând în același timp să facă eforturi discursive pentru a se detașa de PSD (speculativ – probabil pentru a se asigura că nu este asociat eșecului electoral).

Susține legalizarea lobby-ului în România (https://marianhurducas.ro/vlad-tausance-strategist-nu-ne-putem-astepta-la-o-dezbatere-din-partea-candidatilor-daca-noi-ca-societate-nu-avem-o-dezbatere/).

Conform surselor din PSD a colaborat cu War-Room-ul Vioricăi Dăncilă (neclar dacă în zona de online sau în cea de consiliere pe probleme de strategie electorală).

S-a opus public, în repetate rânduri, proiectului Roșia Montană și a folosit aceaste poziționări pentru consolidarea brand-ului personal.

Anton Pisaroglu

A activat neremunerat la Palatul Victoria pe poziția de consilier onorific al Vioricăi Dăncilă, este foarte apropiat de fosta lideră a PSD. (https://www.g4media.ro/cine-este-anton-pisaroglu-noul-consilier-onorific-al-premierului-dancila-pentru-relatii-internationale.html).

Ca atare, a fost unul dintre principalii organizatori ai evenimentului de lansare a candidaturii Vioricăi Dăncilă https://romania.europalibera.org/a/omul-din-spate-lansare-viorica-dancila-prezidentiale-eugen-teodorovici-premier-care-n-a-mai-fost/30127121.html.

A fost asociat companiei H5 Strategies (https://romania.europalibera.org/a/omul-din-spate-lansare-viorica-dancila-prezidentiale-eugen-teodorovici-premier-care-n-a-mai-fost/30127121.html).

Pisaroglu a fost rugbyst de performanță, după care a lucrat ca șef de securitate și consilier la firmele lui Frank Timiș (Frank Timiș este omul de afaceri originar din România care a inițiat controversatul proiect de exploatare a resurselor miniere de la Roșia Montană. – https://cursdeguvernare.ro/anton-pisaroglu-fost-sef-de-securitate-al-lui-frank-timis-numit-de-viorica-dancila-consilier-pentru-probleme-internationale.html) și Dragoș Dobrescu (https://www.g4media.ro/cine-este-anton-pisaroglu-noul-consilier-onorific-al-premierului-dancila-pentru-relatii-internationale.html).

A lucrat pentru compania de lobby şi consultanţă “Washington East West Political Strategies “ din capitala SUA, având poziţia de Senior International Affairs Adviser. Compania a fost fondata de Corey Levandowski şi Berry Bennet, apropiaţi ai preşedintelui american Donald Trump , fiind manageri în campania câştigată de acesta. Are o experienţă internaţională extinsă în politici publice (Europa, US şi Africa) – https://adevarul.ro/news/politica/cine-anton-pisaroglu-noul-consilier-onorific-premierului-dancila-relatii-internationale-1_5cf90122445219c57e7f734e/index.html.

Kensington (Răzvan Săndulescu și Cătălin Dumitru)

Răzvan Săndulescu este fondator și senior partner al agenției de marketing politic Kensington Communication. Are o experiență de peste 20 ani în consultanță politică, strategie și campanii de comunicare naționale – în colaborarea sa cu partide din țară și străinătate, lideri de partide, premieri și miniștri, parlamentari și europarlamentari.

Cătălin Dumitru este doctor în comunicare, fondator și senior partner al Kensington Communication. A colaborat cu oameni politici care au ocupat funcţii înalte în stat, în România şi în regiune. În perioada 2005-2007, a fost consilier de stat în cadrul Administraţiei Prezidenţiale de la Bucureşti.

A pregătit numeroşi deputați și senatori în domeniul comunicării politice și relației cu media, în cadrul Kensington Communication sau colaborând cu IPP și cu fundațiile Hanns Seidel și Konrad Adenauer (care a funcționat o vreme ca centru național de pregătire pe filieră Creștin-Democrată a membrilor și simpatizanților fostului PDL).

Kensington a colaborat și cu Elena Udrea (https://www.gandul.info/politica/oamenii-din-umbra-prezidentiabililor-cum-ajunge-o-factura-si-de-sapte-cifre-sa-ocoleasca-registrele-contabile-ale-campaniei-electorale-13365018).

În trecut, cei de la Kensington au mai lucrat cu Alina Gorghiu.

De asemenea, este cunoscut faptul că această companie a colaborat cu miliardarul fugar Vlad Plahotniuc.

Radu Negulescu

Radu Negulescu deține compania Trencadis SRL. Acesta a lucrat în campania lui Klaus Iohannis în 2014.

În acest an a fost unul dintre strategii campaniei Vioricăi Dăncilă.

Negulescu controlează și compania Industrial Computer Group. Compania a fost implicată în licitația STS pentru modernizarea sistemului care gestionează numărul unic de urgență 112. Licitația a fost câștigată de Orange. Industrial Computer Group a depus o ofertă alături de World Profesional Services – fosta Teamnet fondată de fostul deputat PSD Sebastian Ghiță și de Telekom România.

În anul 2017 participă alături de Telekom la licitația pentru APIA pentru ”Servicii de mentenanță, extindere și dezvoltare a sistemului informatic”. Înainte de lansarea licitației, firma Trencadis intenționa să participe alături de Teamnet, dar strategia s-a rafinat și a ajuns alături de Telekom în licitație, astfel încât, oricine ar câștiga, partenerii din această grupare largă să își împartă beneficiile.

Compania Trencadis a intrat încă din primul an de activitate pe zona contractelor cu statul. Conform spuselor lui Radu Negulescu pentru Business magazin: „Prietena unui prieten m-a rugat să refac un site pentru o cunoștință de-a ei. Așa am ajuns să fac site-ul primăriei Dragomirești din Maramureș. I-am rugat să mă recomande dacă sunt mulțumiți de munca mea și ei m-au recomandat; așa am ajuns să fac site după site până când am realizat că am făcut peste 500 de site-uri de primării, atunci m-am oprit și am trecut pe licitațiile de proiecte mai mari din zona guvernamentală“

Ștefan Lungu – fostul consilier al Elenei Udrea, condamnat în dosarul Gala Bute. Acesta a fost unul dintre oamenii de bază ai Elenei Udrea.

La toti acestia se adauga si Marius Deac, un nume foarte important, apropiat al lui Mihai Fifor.

PNL

Klaus Iohannis a cheltuit în campania pentru primul tur campania 18 milioane de lei și numai 400.000 de mii pentru turul al doilea.

La PNL – Klaus Iohannis a mers în turul întâi PR și, posibil, media buying. Pe online a lucrat firma Future Innovation.

http://lemonstudio.ro/?fbclid=IwAR2wdbzdTRn8QNN9Z7lqcR_5l–FXpskyod7Lv6P4-YFXBXYoaJZIQtU5wc

USR

Candidatul Alianței USR-PLUS Dan Barna a cheltuit 7.449.531,31 lei, din care 6.984.323,31 lei finanțare privată (bani care vor fi rambursați), iar restul din finanțare publică.

E singurul candidat care a avut consilieri din afară, niște francezi trimiși de formațiunea lui Macron . Dar i-au cam ignorat, pe motiv că „n-or fi ăștia mai deștepți ca noi”. Acum, Barna acum își frânge mîinile, francezii erau ași în interpretarea datelor din sondaje.

