Acuzații după emisiunea Survivor, de la PRO Tv. Mama unei concurente reclamă modul de votare

Ștefania a fost eliminată în cursul emisiunii care a fost difuzată miercuri seara, la PRO Tv.

La scurt timp, acuzațiile de fraudă nu au întârziat să apară din partea unor rude apropiate ale concurentului eliminat.

Mama Ștefaniei a spus în emisiunea lui Cătălin Măruță, că nu crede că fata ei a fost votată pentru eliminare. Femeia a izbucnit în plâns și a explicat ce crede ea să s-a întâmplat cu eliminarea Ștefaniei Stănilă.

„Nu am primit nicio confirmare pe niciun vot. Nu cred că acest copil nu a fost votat. Eu stau în Aninoasa. Primarul de aici, toată lumea a votat-o. Nu se poate așa ceva! E toată lumea revoltată. Pentru mine a fost un șoc când am auzit și am văzut și știu că foarte mulți fani, oameni cu bună credință au fost alături de ea, au urmărit-o. Au avut încredere în acest copil minunat”, a spus mama Ștefaniei.

Oamenii au votat-o

În orașul natal al concurentei eliminate, toată lumea suspectează că s-au întâmplat lucruri ciudate la mijloc.

”Nu știu ce s-ar fi putut întâmpla ca acest copil să nu-și urmeze mai departe visul. A dat tot ce a putut pe traseu. A făcut orice, tot ce s-a putut. Pentru ea a fost foarte greu, departe de mine, căci numai pe mine mă are și pe Dumnezeu”, a mai comentat femeia.

Primele declarații făcute de Ștefania Stănilă

La scurt timp după ce a fost eliminată, Ștefania a făcut primele declarații. Ea spune că o doare foarte tare un genunchi, și că ca ve merge la un doctor pentru a vedea ce s-a întâmplat.

În ceea ce privește eliminarea, Ștefania a mai spus că și-ar fi dorit să meargă mai departe, fiind și nemulțumită de ceea ce s-a întâmplat pe timpul șederii în insula din Caraibe, acolo unde se filmează emisiunea.

„Nu se compară durerea din suflet cu durerea pe care o am la genunchi. Chiar mi-am dorit din suflet să merg mai departe. Accidentarea mea nu a fost așa de gravă. Am doar o întindere la ligamente”, a povestit Ștefania Stănilă, citată de Fanatik.