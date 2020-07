Alina Pușcaș a părăsit spitalul. Vedeta a luat decizia după ce testul COVID-19 i-a ieșit negativ. Ea a fost criticată de unii dintre fanii ei că ar fi regizat totul.

Mai exact, ea nu ar fi fost infectată cu COVID-19. Dar nici colegii ei de platou de la Antena 1. Cum ar fi Marcel Pavel sau Andrei Ștefănescu.

Alina Pușcaș și-a uimit fanii cu declarațiile făcute

Alina Pușcaș a făcut declarații surprinzătoare la emisiunea „Showbiz Report”, de la Antena Stars. Vedeta a vorbit despre clipele grele prin care a trecut după ce a aflat că este infectată cu noul coronavirus. Ea a fost nevoită să întrerupă legătură cu familia sa dar și cu cei dragi. Gurile rele au spus că vedeta minte în legătură cu boala.

Alina Pușcaș a trecut peste durele critici venite din senin. Ea a blocat accesul pe rețelele de socializare celor care au criticat-o fără nicio vină. Ca un argument, Alina spune că nu ar fi acceptat să stea departe de familia ei pentu toți banii din lume, potrivit cancan.ro.

„Pandemia scoate numai lucrurile rele din noi”

„Pandemia scoate numai lucrurile rele din noi. La mine hatereala a fost mult mai mică. Am avut vreo zece persoane cu totul. Pe care le-am și blocat și închis. Este contul meu public. Pot să fac ce vreau. Dacă nu-mi convine ceva, elimin. Noi am fost mulți. Noi am fost primii care am fost mulți. Niciunul dintre noi nu își dorea, sub nicio formă, pentru toți banii din lume, să fie departe de familie”, a spus Alina.

„Am avut fericirea de a nu fi dată afară dintr-un magazin sau alungată dintr-un parc. Dar, înainte să se testeze Marcel Pavel și presa bubuise peste tot, s-a creat o panică generală. Drept urmare, s-a întâmplat ca anumiți părinți de la grădinița la care am copiii, să-și manifeste cumva nemulțumirile”, a mai spus Alina.

Vedete confirmate cu coronavirus

Unele vedete, cum ar fi Marcel Pavel, Ozana Barabancea, Andrei Ștefănescu, Adriana Trandafir și Alina Pușcaș au fost confirmate pozitiv cu coronavirus. Antena 1 a trimis imediat un comunicat de presă prin care a anunțat suspendarea filmărilor la emisiunea „Te cunosc de undeva!”.

Filmările pentru emisiunea ”Te cunosc de undeva!” sunt suspendate

„Filmările pentru emisiunea ”Te cunosc de undeva!” sunt suspendate pentru moment. Antena 1 a luat toate măsurile impuse de lege pentru stoparea răspândirii virusului SARS-CoV2 și siguranța angajaților și a colaboratorilor. A fost realizată o anchetă epidemiologică. Au fost testate și trimise în izolare persoanele care au avut un contact direct. Filmările pentru „Te cunosc de undeva!” urmează a fi reluate după perioada de carantinare.

În ceea ce privește informațiile vehiculate cu privire la Antena Stars, menționăm faptul că emisia postului continuă la fel ca și până acum. Au fost luate și în acest caz toate măsurile de dezinfecție, distanțare și protecție. Pentru că producțiile să se poată desfășura în continuare în condiții de siguranță”, anunță postul Antena 1.