Actrița și modelul Charlbi Dean, moarte subită la doar 32 de ani. A jucat în filmul premiat cu Palme d’Or

Charlbi Dean a murit luni la New York, iar un reprezentant al familie sale a anunțat că decesul s-a produs în urma unei boli neașteptate cu o evoluție subită.

Cel mai important rol al actriței a fost în filmul „Triangle of Sadness”, prezentat în acest an la Festivalul de Film de la Cannes. Acesta nu a apărut încă în cinematografe.

Filmul în care a jucat Charlibi Dean a primit premiul Palme d’Or, la festivalul de Film de la Cannes din acest an.

Palme d’Or este cel mai mare premiu acordat filmelor în competiție la Festivalul de Film de la Cannes.

Charlbi Dean mai este cunoscută pentru rolul din serialul „Black Lightning”, unde a jucat rolul antieroului Syonide. Aceasta a mai avut roluri în filmele „Blood in the Water”, „Don’t Sleep”, „An Interview with God” şi „Porthole”, potrivit TMZ.

Viața lui Charlibi Dean

Dean s-a născut și a crescut în Cape Town. Ea a început să facă modelling la vârsta de șase ani, apărând în diverse reclame și cataloage. Ea a semnat cu Alfa Model Management când avea 12 ani și a primit educație de acasă de la vârsta de 14 ani.

În anul 2008 Dean a fost implicată într-un accident de mașină, căruia i-a supraviețuit. Imediat după accident a luat o pauză de la cariera sa în modelling. În anul 2010 și-a făcut debutul în actorie în filmul Spud. Anul acesta filmul în care a jucat „Triunghiul Tristeții” a primit premiul Palme d’Or.

Cei care au cunoscut-o pe actriță s-au arătat surprinși de moartea sa.

Scriitorul și criticul de film Peter Bradshaw a spus: „Charlbi Dean a fost o adevărată vedetă în devenire. Pierderea ei este una uriașă”. Și criticul de film Robert Daniels a scris pe Twitter că vestea este „foarte tragică”, apoi a adăugat că „Charlbi Dean a fost pe punctul de a face o descoperire cu Triunghiul tristeții. Abia așteptam cu nerăbdare unde urma să meargă cariera ei”.

Un alt critic, Guy Lodge, a numit moartea lui Dean „un șoc masiv”, adăugând: „Este atât de inteligentă, de neînțeleasă și de precisă în Triunghiul tristeții și am fost atât de încântat să văd un nou talent sud-african pe scena internațională”, potrivit BBC.