Actorul Peter Strauss a împlinit 78 de ani. Povestea unei legende

Legendarul „Rudy” a rămas în conștiința publicului pentru rolul senatorului din „Om bogat, Om sărac”.

Peter Strauss a fost unul dintre cei mai iubiți actori americani de către publicul român atât înainte cât și după 1989.

Peter Strauss - originea și ascensiunea

Actorul Peter Strauss s-a născut la 20 februarie 1947. S-a numit la naștere Peter Lawrence Strauss. Locul nașțerii sale a fost New York, mai exact la Croton on Hudson. Ca și în filmul care l-a făcut celebru, la origine era german. Spre deosebire de film, tatăl său nu era brutar ci era importator de vinuri și se numea Warren B Strauss.

Strauss a avut o educație standard, absolvind liceul în 1965 și facultatea în 1969, la Northwestern Illinois University. În același an, 1969, a început cariera sa de film. Alături de rolurile din film, el s-a remarcat și în calitate de producător.

Peter Strauss, senatorul Jordache din „Om bogat om sărac”

Serialul „Om bogat, Om sărac” a fost lansat în 1976. Actorul a jucat rolul unui tânăr fiu de brutar care ajunge senator studiind și absolvind o universitate de elită. Fratele său din film, Tom, jucat de Nick Nolte, a fost un răzvrătit. A fost boxer și va sfârși ucis de interlopul Falconetti.

Senatorul Rudy Jordache luptă până la moarte cu un afacerist corupt, care îl atrage de partea sa și pe Falconetti. Rudy este corect se aliază cu toți prietenii buni pe care îi are. În plus, are grijă și de nepotul său, fiul fratelui mort. Filmul este o oglindă a politicii americane din anii 60-70.

Eleazar din Masada

Actorul Peter Strauss a jucat rolul zelotului din serialul Masada. Serialul a fost lansat în 1981. Alături de el, joacă Peter O Toole și Anjelica Houston. Filmul surprinde rezistența ultimei cetăți din Iudeea contra avansului lui Vespasian, împăratul roman care a domnit în 69-79 d.Hr. Eleazar luptă într-o rezistență acerbă și alege să se sinucidă cu tot poporul din Masada.

Actorul a mai jucat și în alte episoade din filme seriale celebre din cinematografia americană. Cele mai cunoscute sunt „Lege și ordine”, „Anatomia lui Grey”. Pentru rolurile sale, a avut nu mai puțin de cinci nominalizări la Globurile de Aur.