Florin Zamfirescu a povestit că suferă de diabet de gradul II, are tensiunea oscilantă și s-a confruntat cu atacuri de panică, iar starea sănătății este unul dintre motivele pentru care a decis să părăsească scena. Principalul motiv, însă, susține marele actor, pentru care a făcut acest pas, în spate, este că a dorit să lase locul altor actori mai tineri:

„Eu nu am voie să fac efort din cauza problemelor de sănătate și ăsta e și motivul pentru care multă lume mă întreabă de ce m-am retras. În primul rând, am un motiv pe care nu l-am spus niciodată: e rândul celor tineri! Ca să nu spun cu tristețea cea mai mare câți mari actori pe care i-am cunoscut s-au retras înainte de 70 de ani. Acum am încheiat și cu studenții. Și am încheiat la modul cel mai trist posibil.

Marele actor a relatat despre problemele sale medicale, arătând că la un moment dat, pe când era rector, a avut un atac de panică foarte grav din cauza căruia a ajuns să ia o anumită medicație la care nu poate să renunțe deoarece ar fi în pericol de moarte.

„Am întrebat-o pe nevastă-mea: «Bă, da’ dacă nu mai iau eu pastilele astea? Că m-am săturat să tot iau zilnic». Zice: «Cam într-o săptămână mori». Deci, eu am soluție dacă vreau să dau colțul: nu mai iau pastilele. Dar, stările pe care le capăt neluând aceste pastile, prin care am trecut, sunt atât de groaznice, că nu le doresc nici dușmanilor dușmanilor mei”, a spus Florin Zamfirescu.

Ce spune despre femeile din viața sa

De mai bine de șapte ani, Florin Zamfirescu este împreună cu Daciana Toma, de profesie medic și susține că este foarte norocos pentru că a întâlnit-o. Pe de altă parte, el regret că întâlnirea lor nu s-a petrecut cu două decenii mai înainte.

„Și eu spun că sunt foarte norocos. Regretul meu e că nu am întâlnit-o pe Daciana cu 20 de ani înainte. Eu știu demult că nu e nimic întâmplător! Domne, nu e nimic întâmplător (…)”, a mărturisit Florin Zamfirescu,

În același context, Florin Zamfirescu a vorbit despre mariajul cu actrița Cătălina Mustață, cea de-a doua soție, dezvăluind că relația lor a mers foarte bine doar cinci ani din cei 20 de ani cât au fost împreună.

„Noi am avut mari probleme cam 15 ani din existența noastră, în comun, mari probleme. Doar cinci ani ne-am înțeles perfect (n.r.: din 21 de ani de căsnicie), după care au început problemele. Dar mie îmi era deja rușine, zic: «Domne, ar fi al treilea divorț». (…). Sunt prieten cu fostele neveste, cu ea nu pot să fiu. Am încercat, nu îmi răspunde la salut (…)”, a mai spus Florin Zamfirescu, într-o emisiune la Antena Stars.