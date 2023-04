Actorul din „Toate pânzele sus” a vrut să se facă profesor de latină. Cum i-a schimbat lui Gheorghe Visu viața autorul cărții „Cireșarii”

Pe Gheorghe Visu, lumea și-l aduce aminte din rolul jucat în celebrul serial ”Toate Pânzele Sus”, unde l-a jucat pe Black Pedro, un tănăr băștinaș din America de Sud.

Actoria a intrat în viața lui Gheorghe Visu, mult mai repede, când a jucat un rol secundar într-un alt celebru serial ”Cireșarii”. Actorul a povestit cum a ajuns să joace acest rol, și cum nu a fost admis la castingul pentru rolul principal, pentru că era prea matur.

”Autorul cărţii „Cireşarii“ (n.r. – Constantin Chiriţă) era prieten de familie cu tatăl meu şi căuta atunci un puşti pentru personajul principal. Am fost chemat şi am rămas. N-am luat rolul principal, că eram prea matur. Nu aveam emoţii când eram mic. Abia când am dat examen la facultate am început să am”, a povestit actorul.

A intrat la Facultatea de Teatru

Actorul își aduce aminte că la finalul clasei a Xll-a a vrut să renunțe la actorie, pentru a deveni profesor de la latină.

Doar că la banchetul de final de liceu, l-a cunoscut actorul Mugur Arvunescu, care i-a schimbat destinul.

”La banchetul de sfârşit de clasa a XII-a, actorul Mugur Arvunescu era acolo întâmplător, a aflat de la ceilalţi că dau la Teatru – că nu-mi anunţasem retragerea – şi mi-a spus: „Ai o figură interesantă; vino la mine să-ţi dau câteva poezii“. Şi după asta m-am dus să mă înscriu. Am învăţat cinci poezii din şase obligatorii: Sorescu, Nichita Stănescu şi Arghezi. Am spus că, dacă trec de prima etapă, merg înainte şi, dacă nu trec, continui cu latina, care era un fel de backup. Am trecut de prima etapă, dar am picat la ultima. Nu ştiam cu ce se mănâncă teatrul! Dar am intrat în toamnă”, a mai spus Visu.

Serialul ”Inimă de țigan” i-a rămas la suflet

În teatru, Gheorghe Visu a făcut zeci de roluri foarte bune, fiind remarcat de criticii de teatru.

Actorul a ajuns însă celebru datorită rolurilor pe care le-a jucat în lumea filmului.

După 1989, Visu a fost distribuit în serialul ”Inimă de țigan”, rol care i-a venit ca o ”mănușă”.

”Mi-a plăcut mult ce am făcut în primul sezon din serialul „Inimă de țigan“. Am pus foarte mult de la mine şi cred că acolo am fost cel mai „eu“, deși, paradoxal, era un rol de compoziție. Am pus toată bucuria mea de a mă juca, toată copilăria mea, toată maturitatea mea. În primul sezon n-am simţit niciodată că mă duc undeva la slujbă. Era o bucurie şi simţeam asta şi din partea echipei”, a mai spus actorul, într-un interviu pentru Adevărul.