Luxul rafinat, slăbiciunea Mariei Băsescu. Discreta soție a fostului președinte, surprinsă de paparazzi

Maria Băsescu a fost surprinsă zilele trecute în timpul unei sesiuni de cumpărături într-un centru comercial. După ce a intrat într-un magazin de tablouri, aceasta a ieși cu un obiect de artă, inscripționat religios.

„As for Me and My House, We Will Serve the Lord”, Joshua 24, era inscripționat pe tablou. Semnificația acestuia fiind „Cât despre Mine și Casa Mea, Vom sluji Domnului”.

Iosua Navi sau Isus Navin este un personaj biblic care a fost urmașul lui Moise în conducerea poporului evreu. Pe tot parcursul ședinței de cumpărături, soția lui Băsescu a fost neînsoțită.

În vârstă de 70 de ani, Maria Băsescu s-a îndreptat în final spre ieșire, trecând neobservată, informează MediaFlux.ro.

Cu ce se ocupă Maria Băsescu

Maria Băsescu a devenit soția lui Traian Băsescu în anul 1975 și împreună au două fete, pe Elena și pe Ioana. Acum, la mai bine de opt ani de când a ieșit din atenția publicului, soția lui Băsescu își dedică tot timpul nepoților săi.

Nu de puține ori, fiica cea mică a soților Băsescu, Elena, a publicat în mediul online filmulețe sau fotografii în care apăreau Maria Băsescu și cei trei copii ai ei: Sofia Anais, Traian Jr. şi Anastasia.

Veniturile familiei Băsescu

În spațiul public se vehicula că pensia primită de Maria Băsescu este doar de 700 de lei. În același timp, Traian Băsescu s-a plâns adesea că pensia încasată de la stat este una foarte mică, dată fiind activitatea sa de-a lungul anilor.

În octombrie 2018, Traian Băsescu își arăta nemulțumirea cu privire la pensia pe care o ia.

„Am ieşit cu pensie de 2.980 de lei, comandant de navă, fost ministru, fost primar general, fost preşedinte. Cu asta am ieşit, vă aduc fluturaşul. Iar Ficior, cel care a murit, avea 5.500 de lei, pentru că e la pensii speciale. Deci, un fost preşedinte are o pensie mai mică decât…

Dacă ai fost 10 ani preşedinte, vreo 10 prin guverne, 12 ani comandant de navă, ai 2.980, dacă ai fost torţionar, ieşi cu 5.500 de lei”, a precizat atunci Băsescu.