Justitie Achitarea fostului procuror general Valeriu Balaban. Decizia, contestată la Curtea de Apel







Procuratura Anticorupție din Republica Moldova a anunțat că va contesta la Curtea de Apel sentința prin care fostul procuror general Valeriu Balaban a fost achitat în dosarul în care a fost acuzat de depăşirea atribuţiilor de serviciu. Potrivit Procuraturii Anticorupție, sentința este „ilegală și neîntemeiată”

Sentința a fost pronunțată luni, 27 mai, de magistrata Lilia Lupașco de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, care a concluzionat că „fapta nu întrunește elementele infracțiunii”.

Dosarul Valeriu Balaban. Acuzațiile procurorilor anticorupție

Cauza penală în cazul procurorului Valeriu Balaban a fost pornită în ianuarie 2017 de către Procuratura Generală. ”Potrivit materialelor, inculpatul V.B., în perioada 2003-2007, deținând funcția de Procuror General al Republicii Moldova, a depășit atribuțiile sale legale prin mai multe acțiuni ilegale legate de achiziția și reparația unei clădiri nefinalizate situată pe strada Alexandru cel Bun nr. 100 din Chișinău. În ciuda rapoartelor de expertiză care indicau probleme majore structurale și necesitatea unor investiții suplimentare considerabile, V. B. a semnat contracte de achiziție și reparații fără a urma procedurile legale și fără organizarea unei licitații publice corespunzătoare.

Acțiunile sale au inclus ignorarea prevederilor legale privind achizițiile publice și cheltuielile bugetare, și semnarea unui contract de achiziție pentru clădire la un preț supraevaluat, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 9,312,000 lei”, se arată în comunicatul Procuraturii Anticorupție.

Licitații publice fără documentație

Valeriu Balaban, mai susțin procurorii aniticorupție, ar fi determinat membrii comisiei de licitație ”să petreacă licitații publice în lipsa documentației necesare, rezultând în atribuirea contractelor de reconstrucție către o companie de construcții și alte cheltuieli nejustificate”. Acțiunile ar fi dus la un cost total de reconstrucție mult mai mare decât cel planificat inițial, înregistrând un prejudiciu suplimentar și reprezentând o gravă încălcare a atribuțiilor sale oficiale.

”În cumul, prin acțiunile sale ilegale, V. B. și celelalte persoane antrenate în comiterea infracțiunii, au prejudiciat bugetul de stat care este gestionat de Ministerul Finanțelor cu suma de 24,103,600 lei.

Urmărirea penală a durat un an și 3 luni, iar judecarea cauzei 6 ani, inculpații nerecunoscându-și vina de comiterea faptei.

Astfel, prin sentință din 27 mai 2024, instanța a recunoscut vinovat unul dintre inculpați în comiterea infracțiunii de abuz de serviciu (335 alin.1) din Codul penal), însă acesta a fost liberat de pedeapsă în legătură cu expirarea termenului de prescripție, ceilalți 6 au fost achitați din motiv că faptele nu întrunesc elementele infracțiunii, fiind anulate și sechestrele aplicate.

Acuzatorii de stat apreciază sentința ca fiind ilegală și neîntemeiată, aceasta urmând a fi contestată cu apel, la Curtea de Apel Chișinău”, au mai transmis procurorii anticorupție.

Ce spune fostul procuror general Valeriu Balaban

„După 7 ani de hărțuiri în cele mai bune practici ale statului capturat, dintre care 120 de zile le-am petrecut în arest, astăzi (luni, 27 mai) am fost achitat pe toate capetele de acuzare și reabilitat. Verdictul a fost emis de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, după mai bine de 100 de ședințe, dintre care 29 au fost tergiversate, sub diferite pretexte, de procurorii anticorupție. Prin probe, am demonstrat contrariul. Dar cel mai curios este că, anume acest imobil din strada Alexandru cel Bun 100, este sediul râvnit de actuala Procuratura Anticorupție, valoarea căruia, în prezent, este înzecită. Și acest lucru poate fi confirmat de orice evaluator independent din oficiu.

A se insista pe existența vreunui prejudiciu material la achiziționarea și reconstrucția acestui imobil echivalează cu lipsa de profesionalism din partea Procuraturii și a celor atrași în acest joc murdar (…). Vreau să-i liniștesc pe autorii, scenariștii și executorii acestei farse. Viața bate filmul și fiecare va culege ceea ce a semănat. Pe această cale, vreau să le mulțumesc tuturor susținătorilor și celor care au crezut în nevinovăția mea și mi-au fost alături. A fost o lecție de viață în care am aflat cine îmi sunt cu adevărat prieteni și pe cine poți conta în viață”, a transmis Valeriu Balaban.