Această măsură restrictivă se va aplica tuturor persoanele condamnate la pedepse cu închisoarea mai mari de un an. Aceeași măsură se va lua nu numai în cazul europenilor, ci și al celorlalți cetățeni străini care încearcă să pătrundă în Marea Briranie.

Anterior, oficialii britanici trebuiau să demonstreze autorităților din țările europene că acești infractori reprezintă o amenințare serioasă. De la 1 ianuarie 2021, însă, odată cu încetarea libertății de mișcare a europenilor în Regatul Unit, infractorii vor fi respinși automat. Există însă îngrijoraea că, în cazul unui Brexit-ul fără acord, identificarea infractorilor străini ar putea deveni mai dificilă, susține editorul BBC,Mark Easton.

În momentul de față, când Marea Britanie se află într-o perioadă de tranziție după ce a părăsit oficial UE în ianuarie, unui cetățean al UE i se poate refuza numai dacă prezintă o amenințare reală și serioasă.

Cui i se poate refuza intrarea în Regatul Unit?

Regulamentele adoptate, însă, joi de Parlamentul britanic stabilesc noi reguli pentru perioada de tranziție, iar cetățenii UE nu se mai bucură de niciun tratament special, fiind tratați ca orice alți străini.

Astfel, noile reguli care se vor aplica de la 1 ianuarie în Marea Britanie stabilesc:

Orice cetățean UE condamnat la cel puțin un an de închisoare va fi exclus.

Oricărui cetățean UE care a comis o infracțiune în ultimul an i-ar putea fi, de asemenea, interzisă intrarea.

Cetățenii UE ar putea fi opriți să intre în Regatul Unit, de asemenea, chiar dacă au suferit o condamnare mai mică de un an de închisoare, oficialii britanici fiind îndreptățiți să le verifice cazierul complet și legăturile avute cu Marea Britanie

Delincvenții care nu au executat o pedeapsă cu închisoarea ar putea fi și ei opriți de la a intra, dacă există dovezi că sunt recidiviști, au provocat „vătămări grave” (inclusiv infracțiuni de natură sexuală) sau prezența lor în Marea Britanie ar putea pun în pericol „binele public”

De asemenea, și persoanele care au încercat să încheie o căsătorie falsă ar putea să se lovească de o interdicție de a intra în Marea Britanie , ca și toți străinii care încalcă reglementările vamale, notează BBC..

„Pentru prea mult timp, regulile UE ne-au forţat să primim în ţară infractori periculoşi din străinătate, care abuzează de valorile noastre şi ne ameninţă stilul de viaţă. Marea Britanie va fi mai sigură mulţumită unui control mai ferm şi mai corect la graniţă safer, unde infractorii din străinătate vor fi supuşi aceloraşi reguli, indiferent de naţionalitate”, a explicat Priti Patel, ministrul britanic de Interne, necesitatea de a lua măsuri mai aspre, notează BBC.

EU Settlement Scheme

Autorităţile britanice au creat EU Settlement Scheme, o aplicație pe care toți cetățenii UE și membrii familiilor acestora trebuie să o completeze pentru a-și proteja dreptul de ședere în Marea Britanie.

Astfel, toți cetățenii UE care ajung în Marea Britanie înainte de 31 decembrie 2020 și intenționează să rămână în UK trebuie să solicite acest statut nou de imigrare înainte de 30 iunie 2021. În caz contrar, resedinţa în Regatul Unit va fi considerată ilegală.