Am scris de nenumărate ori despre efectele pe care propagandă progresistă (marxismul cultural diseminat în școli și universități, dar și prin presă și filme) le are asupra societății occidentale. Astăzi, vă voi prezenta un punct de vedere care întregește, în opinia mea, tabloul. E vorba de articolul „When Idiocy Becomes Hardwired” (în traducere liberă- Când prostia devine standard) publicat de Jeff Thomas pe blogul internationalman.com.

Potrivit lui Thomas, tinerii occidentali din zilele noastre au fost educați în așa fel încât sunt incapabili să facă față provocărilor realității. Și nu este numai vina școlii, ci și a părinților. Analistul american spune că totul a început după război, când americanii au început să-și răsfețe copiii, hotărâți să-i scutească pe aceștia de privațiunile prin care ei au trecut. Această primă generație răzgâiată (baby boomers sau boomers- cei născuți între 1846 și 1960) s-a manifestat plenar la sfârșitul anilor 60 și în anii 70 în mișcările de pace, pentru drepturi civile și a emanciparea femeilor. Nu prea s-au omorât cu învățatul sau construirea unei cariere, preferând să se recreeze prin sex, droguri și rock and roll. De altfel, „foarte puțini dintre ei au simțit vreo vinovăție că au risipit economiile de viață ale părinților lor în acest proces (recreativ n.r.)”, susține Jeff Thomas.

Pe măsură ce anii au trecut, îngăduința față de propriile odrasle a crescut în rândul americanilor. Așa s-a ajuns ca generația Y (millenials- cei născuți de la mijlocul anilor 90 până la jumătatea anilor 2000) să semene cu un fulg de zăpadă (snowflake) prin incapacitatea de a rezista oricărei critici sau opinii contrare. Este efectul faptului că părinții au făcut tot ce au putut să înlăture din calea lor orice suferință posibilă, oricât de mică ar fi fost aceasta, spune Thomas. „Mulți din această generație nu au fost puși niciodată să facă vreo treabă. Nu li s-a cerut nici măcar să obțină note bune la școală pentru a primi o recompensă excepțională, cum ar fi un telefon mobil. Au ajuns la o vârstă adultă fără să înțeleagă legătura dintre cauză și efect, dintre efort și recompensă”.

Teoretic, rezultatul acestei griji părintești ar fi trebuit să fie o generație fără probleme, fără stres. Practic, însă, s-au obișnuit să aștepte o îngăduință continuă. „ (Millenials n.r.) tind să fie jigniți extrem de ușor și, mai rău, nu știu ce să facă când se întâmplă acest lucru. Sunt atât de concentrați asupra propriei importanțe, încât nu pot face față confruntării, indiferent de validitatea raționamentului pe care îl expune altă persoană. Cum se simt ei este mult mai important decât logica sau adevărul”.

De altfel, adevărul a devenit subiectiv și relativ sau, în orice caz, are o importanță mult mai mică decât faptul că cineva se simte jignit sau rănit. Astfel de narcisiști veșnic lezați nu mai pot supraviețui în școală fără fără să li se asigurare spații sigure cu fursecuri, cățeluși și sesiuni de îmbrățișare.

Din păcate, spune Thomas, soarta va lovi, mai devreme sau mai târziu această generație, trezind-o brutal la realitate. “Ori de câte ori generațiile în vârstă distrug economia din interior, cade invariabil în sarcina generației tinere să scoată țara din colaps. Niciodată în istorie nu a avut loc o criză de proporții atât de mari și niciodată

de-a lungul istoriei generația nefericită care va moșteni paguba nu a fost atât de incapabilă de a face față acelei pagube”.

Thomas crede că societatea umană se află într-un moment de „inversare a polilor”. Nu e vorba de faptul că civilizația își va încetini progresul, ci că unele părți ale lumii vor rămâne în urmă și își vor pierde supremația. În această cursă, capitalul uman e mult mai important decât bogăția. „Europenii occidentali au crescut niște incapabili, în timp ce est-europenii, care au suferit război și greutăți, își cresc copiii pentru a putea face față tuturor greutăților care le apar în față. De asemenea, în Asia, există un procent destul de mare de tineri care sunt crescuți pentru a înțelege că trebuie să suporte curând responsabilitatea viitorului”.

Jeff Thomas crede că Statele Unite sunt deja pe un făgaș care duce spre ruină „Sondajele sugerează că majoritatea millenials se declară pentru socialism. Ba, mai mult, un număr tot mai mare sunt pentru comunismul. În acest an, Millennials vor depăși numeric generația Baby Boomers. Acesta este unul dintre motivele pentru care Bernie Sanders și alți socialiști cresc în popularitate. Și atunci când următoarea criză va avea loc, situația va ajunge probabil la un punct de ruptură”. Dar nu numai Statele Unite sunt într-un astfel de impas, aș spune eu. Avântul pe care partidele ecologiste l-au luat în Europa, dar și sprijinul de care se bucură politicile progresiste (în ciuda eșecului tot mai evident al integrării imigranților) arată că tineretul occidental este în aceeași situație. Cât privește România, aici vizibile din punct de vedere politic doar beizadelele care, pe banii părinților, au împrumutat de-a valma toate valorile occidentale- de la propaganda LGBT la sensibilitatea față de imigranți. Ceilalți tineri n-au timp să facă politică sunt prea ocupați să supraviețuiască într-o societate care le ignoră și aspirațiile și drepturile.

