Accident cu victime în Croația. Ministrul Apărării a fost rănit grav. Video

Accident cu victime în Croația, pe o șosea la aproape 300 kilometri de capitala Zagreb. Mașina care îl transporta pe ministrul Apărării, Mario Banozic, a fost lovită de o furgonetă. În urma impactului, au anunțat autoritățile locale, șoferul furgonetei a murit. Politicianul a supraviețuit accidentului, dar s-a rănit foarte grav la cap.

El a fost internat la un spital din zonă, pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate.

Prime Minister Andrej Plenković said on Saturday afternoon that he has relieved of duty Defence Minister Mario Banožić, who early on Saturday morning was involved in a road accident in which one person was killed pic.twitter.com/T5AvyeZbbI

— HINA (@Agencija_HINA) November 11, 2023