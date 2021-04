Premierul Florin Cîțu a lipsit de la ședința Biroului Executiv al PNL din această dimineață. Se pare că această absență a fost o mișcare strategică menită să evite o confruntare directă cu colegii săi de partid care i-ar fi solicitat demiterea ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu.

Liberalii s-au întrunit într-o ședință a Biroului Executiv, care se anunța tensionată după evenimentele de la finalul săptămânii trecute. Liberalii au reclamat gafele și bâlbele lui Vlad Voiculescu, de la preluarea mandatului, la Ministerul Sănătății și doresc înlocuirea sa. Acest lucru nu este agreat, însă, de partenerii de coaliție, din USR –PLUS care și-au anunțat susținerea pentru ministrul lor.

De altfel, se pare că și membrii conducerii PNL și-au mai domolit discursul, iar în ședința conducerii nu au mai fost atât de vehemenți în susținerea demiterii sau demisiei ministrului Sănătății.

Conform unor surse din rândul celor care au participat la întrunire, singurul care și-a susținut punctul de vedere cu privire la demiterea lui Vlad Voiculescu, exprimat exprimat public zilele trecute, a fost vicepreședintele Ben Oni Ardelean. Acesta a fost potolit de președintele PNL, Ludovic Orban, care a subliniat că o astfel de decizie nu poate fi luată decât de premier.

USR -PLUS nu renunță la Vlad Voiculescu

După ședința conducerii PNL va urma și o întâlnire a liderilor coaliției de guvernare unde se așteaptă ca subiectul principal de discuție să fie situația create după evacuarea cu scandal de la Spitalul Foișor. De menționat că, în ultimele ore, mai mulți lideri ai USR – PLUS și-au exprimat susținerea pentru ministrul Vlad Voiculescu. Liderul deputaţilor Alianţei USR PLUS, Ionuț Moșteanu, a declarat că Vlad Voiculescu nu va părăsi Ministerul Sănătății.

„Am o veste proastă pentru mafia din sănătate – Vlad Voiculescu nu pleacă nicăieri! Are toată susținerea noastră să termine ce a început! Vlad e sub un asediu mediatic pentru că o caracatiță imensă din sănătate se simte amenințată”, a scris Ionuț Moșteanu pe Facebook.

Duminică, premierul Florin Cîțu a dat de înțeles că așteaptă demisia lui Vlad Voiculescu. Într-o declarație publică, reluată și pe Facebook, Florin Cîțu a spus că așteaptă să vadă dacă mai există onoare în România.

„Este un lucru pe care l-am cerut de la toţi miniştrii: transparenţă, coerenţă, profesionalism. Aşa cum fiecare contribuabil are legătură cu Ministerul Finanţelor sau aşa cum fiecare elev are legătură cu Ministerul Educaţiei, şi fiecare pacient din România are legătură cu Ministerul Sănătăţii. Referitor la situația de la Spitalul Foișor: este vorba de onoare aici, să vedem dacă mai există onoare în România”, a scris Florin Cîțu pe Facebook.